グラビアで活躍中の、元ウルトラマンヒロイン・豊田ルナ。

「今年は特撮の作品に出演してみたいです。『ウルトラマントリガー』への出演を機に知ってくださった方からは、ありがたいことに『特撮でまた見たい』という声をいただくことが多いので。もちろん私自身、特撮ものが好きですし、応援してくださる方の声にこたえることが、ここまで育ててくださった恩返しになると思っています」

プライベートについては。

「最近はせいろ蒸しにハマっています。特に、豚肉で豆苗を巻いたものがすごく美味しいんですよ。今年の目標は家族旅行をすること！ 小さいころから芸能活動をしているので、今まで家族全員で旅行した記憶がなくて。みんなで休みを合わせて、必ず実現させたいです」

所属するアイドルグループが来月1.5周年を迎える。

「メンバーが増えたので、コミュニケーションの取り方も変わりました。ピチピチの高校生が加入したので、23歳の私は今のJKが何をおもしろがっているのか日々調査しています（笑）」

とよだるな

23歳 2002年7月17日生まれ 埼玉県出身 T161 5歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。そのほか最新情報は、公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）にて

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写真・HIROKAZU

スタイリスト・菊地文子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）