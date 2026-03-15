【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】松窪真心が3人抜きからゴラッソ（実際の映像）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間3月15日、AFC女子アジアカップ2026の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。7−0で大勝を収め、準決勝進出を果たすと共に、2027年にブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得。なでしこジャパンにとって、10大会連続10回目のW杯への切符を手にした。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目標に今大会に臨むなでしこジャパンは、4日の第1戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表に2ー0、第2戦でインド女子代表に11−0、第3戦でベトナム女子代表に4−0で3連勝を飾り、グループステージを1位通過。グループA3位のフィリピンとの準々決勝を戦った。

中2日で迎えた一戦は、ターンオーバーを採用し、フォーメーションは［4ー1ー2ー3］のまま、GKは平尾知佳、DFは清水梨紗、南萌華、古賀塔子、守屋都弥が並んだ。中盤は林穂之香をアンカーに、宮澤ひなたと長谷川唯がインサイドハーフに入り、最前線は清家貴子、田中美南、藤野あおばが並んだ。なお、長谷川はこれがなでしこ通算100試合目というメモリアルなゲームとなった。

立ち上がりから主導権を握るなでしこは、再三に渡ってチャンスを作ったものの、5バックで守備を固める相手を崩し切れない。焦れる時間が続く中、先制点が生まれたのは前半終了間際だった。

まさに押し込んだ一撃。45分、左CKから林が中に蹴り込むと、古賀のシュートが相手GKに弾かれ、こぼれたボールに反応した清家がボレーを放つも味方に当たり、さらにルーズボールを藤野がフィニッシュ。ここで、相手がクリアしたボールがゴール方向に浮き上がり、GKニーナ・メオジョがかろうじて弾くと、田中がすぐさまヘディング。最後は泥臭く押し込む形で、日本がスコアを動かすことに成功した。

田中の今大会初ゴールが決まった直後の45+3分、再び左CKから林がインスイングのボールを送ると、古賀が中央で合わせて追加点。前半は、ポゼッション87%、シュート24本で枠内8本とフィリピンを圧倒し、今大会ここまで見られなかったセットプレーから立て続けにゴールを奪い、2点を先行して試合を折り返した。

後半はスタートから、守屋に代わって北川ひかる、清家に代わって千葉玲海菜を投入。さらに57分には、宮澤に代わって谷川萌々子、長谷川に代わって今大会初出場となる松窪真心がピッチに入った。

すると交代選手が結果を残す。65分、左サイドの藤野からのクロスをファーで千葉が滑り込みながら決めると、67分、ボックス内でパスを受けた松窪が相手3人を振り切ってニア上に突き刺すゴラッソ。松窪はなでしこ11試合目の出場でうれしい代表初ゴールとなった。

その後、73分にはGKが平尾から大熊茜と交代し、今大会登録25名全員が出場。さらに76分には古賀がこの試合2点目となるヘディング弾を決めると、86分には谷川が決め、さらに90分には田中に代わって出場した植木理子のゴールも生まれて7ー0とリードを広げると、そのまま無失点で逃げ切り試合終了。

ゴールラッシュで大勝を収めたなでしこは準決勝進出を果たすと共に、2027年のブラジルW杯の出場権を獲得。次戦は日本時間18日、決勝進出を懸けて韓国女子代表との日韓戦に臨む。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）