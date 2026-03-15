衣類収納棚が置かれている部屋から音が聞こえると思い、飼い主さんが覗きに行ったところ、猫さんのとんでもない行動が明らかに！まるで忍者のような行動は、Instagramで308万回以上再生され、「やっぱり猫は液体に変化出来るんですねw」「器用に侵入していきますねw」「可愛すぎる！」といった声が寄せられました。

【動画：収納棚から『ガサガサ』聞こえると思ったら…まるで忍者のような『驚きの入り方をする猫』】

音がする部屋を覗きに行ったら…

Instagramアカウント「星さん(@krkr__412915)」さまは、飼い主さんご家族と一緒に同居する5匹の猫さんの、のんびり気ままライフを紹介しています。

ある日のこと。洋服が収納されている衣類収納棚が所狭しと置かれている部屋から、何やら怪しい物音が聞こえたという飼い主さん。「なんだろう……」と一抹の不安を抱えながら覗きに行くと……

なんと、猫の「ねむ」ちゃんが衣装ケースの中に侵入しようと試みているではありませんか！若干足元が心許ないので、静かに見守っていたという飼い主さん。

上手く衣装ケースの扉の上に乗ることができた……と思いきや、前足を一瞬踏み外してしまったねむちゃん！見守る側はヒヤヒヤしますね……！

まるで忍者のように液体化！

その後、体勢を立て直したねむちゃんは、次に衣装ケースの中に侵入することを試み始めたといいます。入口はかなり狭いですが、入ることはできるのでしょうか。

なんと体を斜めに、横倒しにしながらスルスルっと液体のように侵入していくではありませんか！最後は、まるでケースの中に吸い込まれるように入っていったというねむちゃん。

飼い主さん曰く、以前から服が毛だらけになっていることがあったそうで、おそらくこの場所が気に入っているねむちゃんのものだろう、とのこと（笑）いつもこのようにひっそりと侵入して、一人時間を満喫していたのですね！

さすがの身体能力に驚きの声が殺到

まさに液体のようにスルスルっと狭い入り口を入っていったねむちゃんの姿は、Instagramでも大反響！

コメント欄には「やっぱり猫は液体に変化出来るんですねw」「器用に侵入していきますねw」「可愛すぎる！」「飼い主さんの服の匂いに包まれて安心するのかな」といった声が寄せられました。

そんなねむちゃんをはじめとする5匹の猫さんの自由気ままな日常は、Instagramアカウント「星さん」からご覧いただけます。ぜひ他の猫さんたちの日常も覗いてみてくださいね！

ねむちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき、誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「星さん(@krkr__412915)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。