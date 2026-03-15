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洗車のプロが作った「至高の洗車場」がオープン！「D-Wash武蔵村山店」で女性オーナー達の愛車自慢大会も開催！？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

車系YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「洗車のプロが作った『至高の洗車場』に車系YouTuberが大集合！水垢が気になる人はD-Wash武蔵村山店に急げ！」と題した動画を公開。洗車のプロ集団「BEAUTIFUL CARS」とコラボレーションした最新の洗車場「D-Wash武蔵村山店」を訪れ、その全貌とプロ直伝の洗車術を紹介した。



動画では、りーちゃんがオープン前の「D-Wash武蔵村山店」に潜入。この洗車場は、純水洗車のパイオニアであるBEAUTIFUL CARSが監修しており、完全予約制のプライベート空間で洗車に集中できるのが特徴だ。ブース内には、ホースが車体に触れないよう天井に設置された高圧洗浄機や、夜間でも作業しやすいよう通常店舗の4倍の数の照明など、利用者のストレスを軽減するためのこだわりが随所に散りばめられている。



続いて、BEAUTIFUL CARSのスタッフが、同社が開発した洗車グッズを解説。中性濃縮カーシャンプー「スリーク シャンプー」や、虫汚れなどを落とすマルチクリーナー「コロイド クレンザー」、そして艶出しとコーティングを同時に行う「ナノダイヤモンド トナー」などが紹介された。



後半では、BEAUTIFUL CARSの村上アツシさんから、正しい洗車方法のレクチャーを受けた。シャンプーの泡は汚れを落とすためだけでなく「傷をつけないため」の潤滑剤の役割があると説明。また、一般的な撥水コーティングは水玉がレンズ効果でシミの原因になりやすいため、水がスッと引いていく「疎水」タイプのコーティングが汚れにくいと、プロならではの視点を明かした。



実際に「ナノダイヤモンド トナー」を使って拭き上げを行うと、車のボディは新車のような深い艶を取り戻し、りーちゃんは「すごい！新車みたい！」と驚きの声を上げた。プロの技術と道具を気軽に使えるこの洗車場は、愛車を美しく保ちたい人にとって新たな選択肢となりそうだ。



当日には他に車系女性YouTuberが集まり、それぞれとのコラボレーション企画が催されていた。

今後も彼女らの活躍を期待したいと思える後半となっていた。

