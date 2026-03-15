「取り締まりをやっていると知っていれば、絶対に加速しなかったのに」――そう悔やんだことがあるドライバーは少なくないはず。じつは警視庁や各都道府県警は、取り締まりの場所や日時をインターネット上で堂々と公開しているって、ご存じでしたか？警察の取り締り情報を事前に調べる方法、そして来年に迫った法改正により、これまで以上に速度違反に注意してほしいエリアについて解説します。（ライター・プランナー 植村祐介）

ゴールド免許を失うと「損」はどれくらい？

クルマやバイクを運転する人にとって、「交通違反」と無縁なままでいるのは、なかなか困難です。免許を取得してからこれまで一度も交通違反で検挙されていないという人は、純粋なペーパードライバーを除けば、かなりの少数派になるのではないでしょうか。

そんな交通違反のうち、比較的軽微なものは「交通反則通告制度」、つまり“反則切符”により、反則金を納付すれば刑事罰に問われることはありません。

しかしこの反則金以上に“痛い”のが、「優良運転者」の資格を失うことでしょう。優良運転者にはいわゆる“ゴールド免許”が交付され、更新までの有効期限が5年となり、また更新時の講習も短縮版の「優良運転者講習」となります。つまりゴールド免許でなくなると、免許の更新の頻度や更新にかかる時間など、手間が増えてしまうのです。

そして忘れてはならないのが、ゴールド免許でクルマの任意保険料が10〜20％程度割り引かれる「ゴールド免許割引」の存在です。

これは免許の有効期間中続くため、いったんゴールド免許から“陥落”すると、人によっては支払う保険料が合計10万円以上も増えてしまうこともあるのです。

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