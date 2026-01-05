ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの井上瑞稀（２５）と中村嶺亜（２８）が１４日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた「第４２回マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でランウェイデビューを飾った。

２人は黒を基調としたシックな衣装で降臨。２００９年入所の“伝説の同期”で「みじゅれあ」と称され、ステージ上で背中を合わせ見つめ合うと、会場はこの日一番の大歓声に包まれた。

中村は「うれしかった。まさか（２人で）歩くとは」と振り返り、井上は「安心感が絶対にある」と信頼を寄せた。昨年２月のジュニア再編で同じグループに。井上は「不思議な縁がある」と語り、中村は「２人でもっと大きなお仕事をつかめたら」と力を込めた。

また、タレントの杉浦太陽（４５）辻希美（３８）夫妻と、長女でインフルエンサー・希空（のあ＝１８）が親子３人で初共演。ＡＥＯＮ ＰａｙのＣＭキャラクター就任のお披露目がされ、希空は「早くパパとママとお仕事をしたかった。やっとだ」と笑顔を見せた。ランウェイも歩き、体を寄せ合う仲の良さを見せた。

昨年８月には辻が第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。希空は「私も子どもは３人以上ほしい」と、自身も育った大家族への憧れも口にした。