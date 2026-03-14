【心理テスト】あなたが一生「お金に愛される人」かどうかが判明!?「金運ポテンシャル」診断
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「泉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
ここは昔話の世界。あなたはこの世界の住人です。
あなたが住む村の近くにある森に、枯れることなく湧き続ける不思議な泉が現れました。
そこは、桶を持っていけば好きなだけ水をくんでいいそうです。
さて、あなたはどんな大きさの桶を持っていきますか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 持ち運びやすく小さめ
2． 両手で抱えられるくらい
3． 台車で運ぶくらい大きめ
4． 怪しいので様子を見る
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「金運ポテンシャル」です。
「桶」は「お金の器」を暗示しています。ここでどんな選択をしたかによって、あなたが持っている金運の器がわかってしまうのです。
【解答】
1．持ち運びやすく小さめ……金運ポテンシャル普通レベル
堅実で常識的なあなた。身の丈に合った豊かさを大切にするタイプです。ただ、その慎重さが時にチャンスの入り口を狭めてしまうことも。「もう少しもらってもいいかも」と思う練習が、金運の扉を開くきっかけになりそうです。
2．両手で抱えられるくらい……金運ポテンシャルやや高め
堅実さと積極性のバランスが取れているあなた。ここぞという瞬間を本能的に知っているので、チャンスに気づく力はすでに十分あるでしょう。あとはそれを受け取ることへの遠慮を、少しずつ手放すことです。
3．台車で運ぶくらい大きめ……金運ポテンシャルMAX
豊かさを受け取ることへの罪悪感がないあなた。自分がもらうに値する人間だと、どこかで自然に信じられているのでしょう。そのおおらかさは周囲にも伝わっているはず。受け取ったものを誰かのためにも動かすと、さらに大きな循環が生まれるでしょう。
4．怪しいので様子を見る……金運ポテンシャル要注意
何事にも慎重なあなた。それは賢さの証ですから、あなたの強みです。ただ、チャンスの前で立ち止まる癖が習慣になっていませんか？「自分にはもったいない」「何か裏があるはず」という感覚が、金運をそっと遠ざけているかもしれません。
＊
金運は「受け取る力」も大事ですが、同じくらい「使う力」も意識したいものです。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
ここは昔話の世界。あなたはこの世界の住人です。
あなたが住む村の近くにある森に、枯れることなく湧き続ける不思議な泉が現れました。
さて、あなたはどんな大きさの桶を持っていきますか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 持ち運びやすく小さめ
2． 両手で抱えられるくらい
3． 台車で運ぶくらい大きめ
4． 怪しいので様子を見る
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「金運ポテンシャル」です。
「桶」は「お金の器」を暗示しています。ここでどんな選択をしたかによって、あなたが持っている金運の器がわかってしまうのです。
【解答】
1．持ち運びやすく小さめ……金運ポテンシャル普通レベル
堅実で常識的なあなた。身の丈に合った豊かさを大切にするタイプです。ただ、その慎重さが時にチャンスの入り口を狭めてしまうことも。「もう少しもらってもいいかも」と思う練習が、金運の扉を開くきっかけになりそうです。
2．両手で抱えられるくらい……金運ポテンシャルやや高め
堅実さと積極性のバランスが取れているあなた。ここぞという瞬間を本能的に知っているので、チャンスに気づく力はすでに十分あるでしょう。あとはそれを受け取ることへの遠慮を、少しずつ手放すことです。
3．台車で運ぶくらい大きめ……金運ポテンシャルMAX
豊かさを受け取ることへの罪悪感がないあなた。自分がもらうに値する人間だと、どこかで自然に信じられているのでしょう。そのおおらかさは周囲にも伝わっているはず。受け取ったものを誰かのためにも動かすと、さらに大きな循環が生まれるでしょう。
4．怪しいので様子を見る……金運ポテンシャル要注意
何事にも慎重なあなた。それは賢さの証ですから、あなたの強みです。ただ、チャンスの前で立ち止まる癖が習慣になっていませんか？「自分にはもったいない」「何か裏があるはず」という感覚が、金運をそっと遠ざけているかもしれません。
＊
金運は「受け取る力」も大事ですが、同じくらい「使う力」も意識したいものです。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4