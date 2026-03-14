メ～テレの松崎杏香アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。台湾のドラマ風衣装を着た姿を公開した。



【写真】ドラマのワンシーンみたい 後ろ姿も素敵です

「今日のドデスカ＋ とびだせ中継は愛知県犬山市#リトルワールド 」と投稿。「23の国と地域の建物が展示&グルメが楽しめて まるで世界旅行気分が味わえるスポットです」と紹介した。



続けて「明日から#台湾 エリアがリニューアル 台湾で流行りのドラマ衣装が新登場！」と報告。「扇子や髪飾りもレンタルできます お子さん用のサイズもあるので、親子でも楽しめますね」と、花の刺しゅうが入った淡い水色の伝統的衣装で髪飾りをつけ扇子を手にして笑みを浮かべる写真を掲載した。



「さらに、絶品台湾グルメも盛りだくさん！私のお気に入りは、見た目はまるで肉まんな“胡椒餅”です。スパイスを効かせた豚肉がたっぷり入っています◎」と料理の写真も添えた。



また、「さらに明日から“世界の肉祭り”がスタート 中継では、オーストラリアの“カンガルー肉”や南アフリカの“ダチョウ肉”をいただきました」とつづり、「ぜひみなさんもリトルワールドで世界旅行を」と呼びかけた。



フォロワーからは「イイね～似合います」「お姫様」「竜宮城のオトヒメ様みたいです」「可愛い～」などの声が寄せられた。



松崎アナは200年9月13日生まれ、三重県出身。上智大学卒業後、2023年に名古屋テレビ（メ～テレ）に入社した。



（よろず～ニュース編集部）