乃木坂46川崎桜1st写真集「エチュード」パネル展追加開催決定 坂道グループ史上最大規模の全国13ヶ所
【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）のパネル展を追加開催することを発表した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スケートリンク上で美脚披露
開催店舗はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと、丸善ラゾーナ川崎店で、展示タイトルは開催店舗の名前にちなんで「かわさき×さくら展」。期間中にTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージと丸善 ラゾーナ川崎店でで写真集『エチュード』を購入した人には、ポストカードが付いてくる。
ポストカードに使用された写真は、幼少期からスケートを続けている川崎が通っていた、新横浜のスケート場で撮り下ろされたカット。ポストカードでこのスケート場の写真を使用しているのは、「かわさき×さくら展」のみだという、貴重なカットだ。また、各店舗に本文で使用していないカットを使って等身大パネルが置かれている。
ポストカードは数量限定、なくなり次第終了。パネル展はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージ5月10日まで、丸善 ラゾーナ川崎店が5月5日まで開催される。全国13ヶ所に及ぶ写真集パネル展の実施は、坂道グループ史上でも最大規模となる。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スケートリンク上で美脚披露
◆川崎桜「エチュード」パネル展追加開催決定
開催店舗はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと、丸善ラゾーナ川崎店で、展示タイトルは開催店舗の名前にちなんで「かわさき×さくら展」。期間中にTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージと丸善 ラゾーナ川崎店でで写真集『エチュード』を購入した人には、ポストカードが付いてくる。
ポストカードは数量限定、なくなり次第終了。パネル展はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージ5月10日まで、丸善 ラゾーナ川崎店が5月5日まで開催される。全国13ヶ所に及ぶ写真集パネル展の実施は、坂道グループ史上でも最大規模となる。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】