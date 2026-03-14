準々決勝、ドミニカの強打者が見せた激走

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。2回に3点を失い主導権を握られた。得点につながったブラディミール・ゲレーロJr.内野手やフアン・ソト外野手の激走に、韓国のファンが震撼している。

韓国の先発はドジャースなどでプレーしたリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回先頭にゲレーロJr.に四球を与えると、1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.の激走で一気に生還した。

さらに0-3で迎えた3回無死一塁では、ゲレーロJr.が中堅へ二塁打。ここで一塁走者ソトが一挙ホームをつく激走。返球を受けたパク・トンウォン捕手がタッチに向かい、タイミングはアウトだったが判定はセーフに。韓国はチャレンジしたが、判定はそのままだった。

スロー映像では、本塁へ頭から飛び込んだソトが、タッチされそうになった左手側を巧みに動かし回避。右手で先にホームに触れている。韓国のファンは2つの走塁に驚き、X上には頭を抱えたようなコメントが並んだ。

「陸上選手かよ！ 速すぎる」

「ゲレーロはリュヒョンジンのチームメートだったのに…」

「ゲレーロの動きおかしすぎる」

「ドミニカ、何でこんな本気なんだよ。ちょっとは油断とかないの？」

「ドミニカのラインナップ、自然災害みたいなもんだよ」

「ソトは泳いでるの？ 信じられない動き」

「あんな走塁もできるソト、天文学的な年俸も納得だわ」

韓国は6回を終えて0-7とビハインドの展開になっている。



（THE ANSWER編集部）