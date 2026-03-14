その食事は適量ですか？いつもの食事量をセルフチェックする方法とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

その食事は適量ですか？いつもの食事量をセルフチェックする方法

食べ過ぎチェックリスト

「そんなに食べていないのに体重が減らない」「カロリーを抑えて食べているはずなのに太ってしまう」という声をよく耳にします。努力している人には酷かもしれませんが、食事に気をつけているつもりでも、じわじわと体重が増えていく、あるいは、理想の体重以上の体重がありなかなか減らないという場合、自覚のあるなしに関わらず、食べ過ぎていることがほとんどです。

食べ過ぎと聞くと、食べる量をイメージする人が多いと思います。確かに、お腹がパンパンになるまで食べればそれは食べ過ぎです。ですが、油たっぷりの揚げ物や炭水化物が多めの食事など、次の食事までに胃で消化しきれないようなものを食べたり、量が少なくてもその日の活動量で消費しきれないくらい高カロリーなものを食べたりした場合も、実は食べ過ぎなのです。

ずぼら断食で体を改善していくにあたり、まずはスタートラインに立つことから始めましょう。ダイエットの基本でもありますが、やせたいと思ったら自分の食生活を把握すること。下の「食べ過ぎチェックリスト」を使うと、簡単にセルフチェックができます。食べ過ぎなのか、食べ方のクセがあるのかを確認してみてください。

□ １日３食、ほぼ決まった時間に食べている

□ 舌にたっぷりと白や黄色の苔こけがついている

□ 満腹になるまで食べないと食べた気がしない

□ 午後のおやつ、または夕食後のデザートやスナックがルーティーン

□ 食べてから２時間以内に眠ることがよくある

□ 早食いの自覚があり、大低20分以内で食べ終わる

□ 昼食から１～２時間後に強い眠気を感じることがしばしばある

□ よく噛んで食べようと意識したことがほぼない

□ 唐揚げやコロッケなど油で揚げた料理が大好き

□ 毎日、夕食に炭水化物（ごはん、麺類、パン、粉物など）を食べている

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』