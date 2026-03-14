WBCの1次ラウンドの侍ジャパン。オーストラリア戦（3月8日）で放ったホームランで、日本人単独最多のWBC通算4号となった吉田正尚（32才）。吉田の満面の笑みでより際立ったのが、美しいツヤ肌と白い歯だった。

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「屋外スポーツの野球選手は紫外線を浴びているはずなのに、"ファンデ塗ってる？"と聞きたくなるほどの美肌。白い歯もスタジアムの照明に照らされてより明るく見えます」（スポーツ紙記者）

球場内外で支えているのは、2017年に結婚した妻・ゆり香さん（33才）だ。

「吉田選手が大学在学中に知り合った頃、ゆり香さんはモデルとして活動していました。ただ、吉田選手のプロ入り後は仕事をセーブし、管理栄養士の資格を取得。吉田選手を体の内側から支えてきました。栄養バランスの行き届いた食事が、野球の成績にも美肌にも表れているのでしょう」（スポーツライター）

白い歯にもアスリートならではの理由がある。

「2024年2月に、吉田選手は顎関節症の手術を受けたことを公表しました。それまでの2〜3年間、口を開けるたびにガクガクして、頭痛もひどかったようです。パワーを発揮するときには歯を食いしばりますが、吉田選手は噛み合わせの悪さが全身に影響し、パフォーマンス低下の一因になっていた。ゆり香さんも噛む力が競技力に直結すると見抜いていたそうです。

吉田選手の白い歯は、噛み合わせの調整を兼ねてセラミック治療をした結果によるものです」（前出・スポーツライター）

ゆり香夫人なしに、吉田の快音は響かなかった。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号