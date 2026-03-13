トヨタのアメリカ法人は2026年２月27日、ピュア電動の次世代3列シートSUV「ハイランダー」を発表しました。

ハイランダーは、日本で2000年に発売されたSUV「クルーガー」の北米仕様として誕生しました。グローバルセダン「カムリ」をベースとするモノコック構造を採用し、SUVの力強さと乗用車のような快適な乗り心地を両立。ファミリーを中心に幅広い層に支持され、3列シートSUVの代表格として進化してきました。

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現在、アメリカで生産、販売されているのは2019年に登場した4代目です。今回発表されたのは、その後継となる5代目です。従来のガソリン車およびハイブリッド車とは異なり、バッテリー式電気自動車（BEV）として開発されたのが大きな特徴です。

現地トヨタのラインナップで「4番目のBEV」となる新型ハイランダーのボディサイズは全長198.8in（5055mm）×全幅78.3in（1988mm）×全幅67.3in（1701mm）、ホイールベース120.1in（3050mm）。

新世代トヨタの象徴でもある「ハンマーヘッド」デザインを採用。従来モデルの曲線的なスタイリングから一転し、水平基調でシャープな造形で仕上げられています。

インテリアは上質かつ開放的。14インチのマルチメディアスクリーンとスマホのワイヤレス充電器2つを標準装備します。

トヨタのラインナップで最大となる固定式ガラスパノラミックルーフが用意され、キャビンに開放感と明るさをもたらします。

システム最高出力は4WDが338馬力、FWDが221馬力です。充電はNACS対応のDC急速チャージにより10％→80％を約30分で完了します。また、ケーブルを挿すだけで認証から決済まで自動化されるPlug & Charge機能にも対応し、充電ストレスを大幅に軽減します。

ケンタッキー州ジョージタウンの生産工場で組み立てられ、バッテリーはノースカロライナ州リバティに新たに開設された139億ドル規模の工場とサプライヤーパートナーから供給される計画です。

新型ハイランダーの販売は2026年後半から2027年初頭にかけて開始される予定です。