AKB48佐藤綺星、透けニーハイソックス×ミニスカ衣装で魅了「可愛すぎて叫んだ」「アクスタにして飾りたい」
【モデルプレス＝2026/03/13】AKB48の佐藤綺星が3月12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】21歳AKB次世代エース「スタイル良すぎ」ニーハイ×ミニスカで美脚披露
佐藤は「君のc／w」とつづり、パステルピンクを基調としたストライプ柄の衣装ショットを複数枚投稿。AKB48のチームサプライズによる楽曲「君のc／w」の衣装を身にまとい、美しい脚が透けるニーハイソックスにミニ丈のスカートを合わせた全身ショットを公開した。フリルやリボンがあしらわれたジャケットに、お揃いの帽子を合わせたキュートで華やかな装いを披露している。
この投稿に、ファンからは「今日も天才的に可愛い」「衣装との相性バッチリ」「スタイル良すぎ」「可愛すぎて叫んだ」「アクスタにして飾りたい」「永遠に見てられる」「これがアイドルの輝き」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
