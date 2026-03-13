3月5日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの古賀悠斗捕手にインタビューした模様を放送した。侍ジャパンに追加招集された隅田知一郎投手への想い、日頃の体調管理について訊いた。

――同い年で同期入団の隅田知一郎投手が侍ジャパンに追加招集されました。隅田投手は古賀捕手の背番号22をつけてWBCに出場するそうですね。連絡はありましたか？

古賀「追加招集が決まったのがオフの日だったので、すみ（隅田知一郎）が僕に『背番号22だ』と言ってきたので、『グッド番号』と伝えました（笑）」

――隅田投手が古賀捕手の想いも背負って背番号をつけるのかなと想像をしたのですが、実際のところはどうなのでしょうか？

古賀「すみは選ばれる実力で、僕はまだ名前も上がっていない状態なので、僕の想いとかではなくて、すみ自身が頑張ってほしいなという想いだけです。僕もいずれはWBCの舞台で一緒に戦いたいなという想いもあります」

――井端弘和監督になってから、隅田投手、古賀捕手ともにかなり招集されていましたが、いろんな事情がありますね。

古賀「そうですね」

――プロの世界で4シーズン戦ってきました。確実に力をつけてきたからこそ、昨シーズンまで3年連続で100試合以上もマスクをかぶっているのではないかと思いますが、そんなキャッチャーは12球団で古賀捕手だけです。大きな故障やアクシデントに見舞われていない証拠かと思うのですが、日頃の体調管理ではどんなことを気をつけてきましたか？

古賀「僕は少し喉からやられてしまう。例えば、ホテルだったら加湿器がありますが、加湿器が古かったりすると水を入れてもカビを撒いちゃう。きれいな状態じゃないと加湿ができないとか。お風呂を熱々で溜めてドアを開けたりとか、工夫だけはしています」

――喉からやられるから扁桃炎になりがちなんですね。

古賀「扁桃腺を取るかを考えた時期もありましたが、オフシーズンにやるしかないじゃないですか。知り合いに聞くと、2週間ほど流動食しか食べられないですし、せっかくのオフなのに美味しいものが食べられないと思うと、日頃のケアで補えるのだったら手術はしないと思います。11月後半まで秋季キャンプをやって、12月にオフ。1月には自主トレが始まる。手術に1週間かかり、そのあと2週間も流動食。12月のオフが潰れると思うと手術をする勇気が出なくて、休むのに苦しんじゃうみたいな。プロの生活をあと何年できるか分かりませんが、そこを保障して先に扁桃腺を切っちゃうのか、それともケアで補っていくのか、難しいところです」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー