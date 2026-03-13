西野未姫、父＆母顔出し 実家帰省動画に「遺伝子感じる」「じぃじの笑顔が本当に幸せそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/13】元AKB48でタレントの西野未姫が3月12日、自身のInstagramを更新。実家へ帰省した際の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「遺伝子感じる」父＆母が1歳娘と遊ぶほっこりショット
西野は「けーの運転で静岡まで行って野球みてそのまま実家に帰った日のVlog」とつづり、動画を公開。「車でお出かけ」と始まる車内には、運転する夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と、西野の母親、にこりちゃんが一緒に乗っている。
その後、山本が所属する草野球チーム「TEAM神様」の試合を見守り、「新幹線で実家に向かう。ばぁばと一緒に」と実家の静岡に向かうと、西野の父親「じぃじ」が満面の笑みでお迎え。家族でお寿司を食べたり公園で遊んだりと、すっかり歩けるようになったにこりちゃんが、西野の父や母と楽しく過ごす様子が紹介された。
この投稿は「家族の仲の良さが伝わってくる」「最初から最後まで癒やされる」「遺伝子感じる」「にこりちゃんの成長が早くて驚き」「じぃじの笑顔が本当に幸せそう」「ほっこりしました」「最高の家族」などと反響を呼んでいる。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「遺伝子感じる」父＆母が1歳娘と遊ぶほっこりショット
◆西野未姫、実家帰省で“じぃじ＆ばぁば”顔出し
西野は「けーの運転で静岡まで行って野球みてそのまま実家に帰った日のVlog」とつづり、動画を公開。「車でお出かけ」と始まる車内には、運転する夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と、西野の母親、にこりちゃんが一緒に乗っている。
◆西野未姫の手料理に反響
この投稿は「家族の仲の良さが伝わってくる」「最初から最後まで癒やされる」「遺伝子感じる」「にこりちゃんの成長が早くて驚き」「じぃじの笑顔が本当に幸せそう」「ほっこりしました」「最高の家族」などと反響を呼んでいる。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】