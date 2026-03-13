注目上昇は「サバサンド」＆「バインミー」、Nadiaがサンドイッチの人気調査

料理メディア「Nadia（ナディア）」は、3月13日の「サンドイッチの日」に合わせ、サンドイッチに関するアンケート調査を実施しました。調査では、サンドイッチの人気具材や家庭で作る際の悩み、さらに検索データから見える注目のサンドイッチなどが明らかになりました。

「サンドイッチ好き」は9割、人気具材1位は他を圧倒の…

料理メディア「Nadia」を運営するNadiaは、3月13日の「サンドイッチの日」に合わせてサンドイッチに関するアンケート調査を実施しました。調査は2026年2月27日から3月5日にかけて行われ、Nadiaユーザー1183人が回答しています。

まず、サンドイッチが好きかどうかを尋ねた質問では「とても好き」が50.4％、「どちらかといえば好き」が41.2％となり、合わせてと91.6％にのぼりました。一方、サンドイッチを食べる時に購入するのと作るののどちらが多いかでは、「ほとんど購入する」「購入することの方が多い」が54.4％過半数となったそうです。

好きな具材を複数回答可で聞いた質問では、8割以上の回答者が選んだ「卵サラダ」が人気1位に。続いて「ハム」「レタス」「チーズ」「トマト」といった定番の具材が上位に並びました。シンプルで親しみやすい組み合わせが多くの人に支持されていることがうかがえます。

「パンがべちゃっ」「断面ぐちゃっ」を避けるヒントは？

アンケートでは、家庭でサンドイッチを作る際の悩みも聞いていて、「時間が経つとパンがベチャっとしてしまう」「断面をきれいに切るのが難しい」といった仕上がりに関する声が多く集まったとのこと。Nadiaでは、前者についてはパンの端までバターやマヨネーズをしっかり塗ること、後者は具材を挟んだあとにラップできつく包み5分ほど置いてからラップごと切ることを提案しています。

人気大幅増は「サバサンド」＆「バインミー」

なお、Nadiaの検索データによると、サンドイッチの検索数は春の行楽シーズンのためか例年4月が年間で最も多いそう。そしてその中でも近年注目を集めているのが「サバサンド」で、具材名と「サンド」を組み合わせた検索ランキングでは定番のハムサンドなどを抑えて5位にランクインしているほど。検索数も2023年を100％とした場合2025年には162.7％と約1.6倍に増加しています。

『オイマヨが決めて』牛肉たっぷりバインミー by maina (米山真衣)さん

同様に、ベトナムのサンドイッチ「バインミー」も検索数が伸びており、2025年には144.6％と増加。Nadiaでは、肉や魚とたくさんの野菜を一緒に味わえる点や気軽に異国感を楽しめる点を人気上昇の理由として推測している。

おすすめサンドイッチ記事3選

サンドイッチを食べるときには、購入する人が過半数ということで、全店実食調査で本当においしいお店だけを取り上げる本誌『おとなの週末』で取り上げてきたお店を再掲。ちょっと贅沢なサンドイッチから、日常に寄り添う素朴なものまで幅広く紹介しよう。

・「さばサンド」が旨い！人生の“余白”を楽しむバー

『Book＆Bar 余白』（手前）さばサンド、（奥）ジェムソン ロック

人気上昇中の「サバサンド」を贅沢に楽しめるバー。常連客の要望で復活したというサンドは、肉厚の塩サバと野菜がたっぷり挟まれている。お酒と合わせて、くつろぎながら味わいたい。

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/429651

・東京駅で味わえる至福のサバグルメ12選

『常陸野ブルーイング Tokyo Yaesu』

東京の玄関口である東京駅では、意外にも“サバグルメ”が充実。全日本さば連合会広報担当サバジェンヌおすすめの「サバサンド」のほか、おにぎりやさば弁当まで網羅している。

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/435348/6

・偏愛家の玉子サンド日記

『トロワドゥアン』

サンドイッチの具材で堂々の人気ナンバー1を獲得した「卵サラダ」。玉子を溺愛する自称・玉子サンド偏愛家のライターが、1か月で見つけた偏愛家のおすすめを7点を紹介。間違いない美味しさ！

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/487253

【画像】サンドイッチの具材人気ランキング発表！ 第1位から第5位まで（10枚）