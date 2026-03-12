現在プレミアリーグ首位を走っているのはアーセナルで、2位マンチェスター・シティとは7ポイントの差をつけている。まだ安心できるポイント差ではないが、優勝に近づいているのは間違いない。



しかし、アーセナルの戦い方は何かと議論を呼んできた。今季のアーセナルはセットプレイからリーグ最多となる21ゴールを挙げており、セットプレイに偏りすぎていないかとの声もある。チェルシーで長く活躍したジョン・オビ・ミケルも納得していない1人であり、アーセナルの戦い方を厳しい言葉で批判している。



