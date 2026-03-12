666馬力の高性能SUV！

ポルシェジャパンは2026年3月10日、電動スポーツSUVの新たなライナップとなる新型「カイエンSエレクトリック」を発表し、予約受注を開始しました。

新型カイエンSエレクトリックは、ベースモデルの「カイエン・エレクトリック」と、最上級モデル「カイエン・ターボ・エレクトリック」の間に位置するミドルグレードのハイパフォーマンスSUVです。

パワーユニットには、総エネルギー容量113kWhという大容量の高電圧バッテリーを搭載。フロントとリアのアクスルにそれぞれ永久磁石同期モーターを配置した電動4WDシステムは、システム総合出力で544馬力を発揮します。

さらにローンチコントロール使用時には、最大で666馬力という圧倒的なパワーを叩き出し、0-100km／h加速はわずか3.8秒、最高速度は250km／hに達するなど、エントリーモデルとは一線を画す驚異的なパフォーマンスを誇ります。

この強烈なパワーを安定して発揮するため、リアアクスルの電気モーターにはターボモデルと同様の「ダイレクトオイル冷却」を採用。通電部品から直接熱を逃がすことで、サーキットなどの過酷な連続負荷にも耐えうる高い冷却効率を実現しています。

エクステリアは、ボルケーノグレーメタリックで仕上げられたモデル専用のフロントおよびリアエプロンとボディカラーで塗装されたインサートとディフューザーが特徴的です。また、20インチのカイエンSエアロホイールを装着します。

ボディサイズ（欧州値）は、全長4991mm×全幅1980mm×全高1674mm、ホイールベースは3023mmです。この全長は、トヨタ「ランドクルーザー300 GRスポーツ」に近いサイズ感でありながら、全幅はさらにワイドな約2mというド迫力のプロポーションを誇ります。

走りを極めるオプション装備も充実しており、これまでは上位モデル専用だったアイテムが選択可能になりました。車体の揺れをほぼ完全に補正する「ポルシェアクティブライドサスペンション」をはじめ、イエローキャリパーが目を引く高性能ブレーキ「PCCB」や、「ポルシェトルクベクトリングプラス（PTV Plus）」を設定。

また、スポーツクロノパッケージの「プッシュ・トゥ・パス機能」を使えば、10秒間だけ122馬力の追加出力を得ることができ、追い越し時などに絶大な威力を発揮します。

そして今回、新たなカスタマイズオプションとして「インテリアスタイルパッケージ」がカイエン・エレクトリックの全モデルに設定されました。

これはポルシェエクスクルーシブマニュファクチャーによる「ディレクターズカット」の第一弾となるもので、ブラックと「デルガダグリーン」のツートンレザーを基調としたモダンで高級感あふれる室内空間を演出します。

ステアリングのクロスステッチや、メーター周りのアクセントには「イザバルグリーン」が取り入れられ、細部にまで徹底したポルシェのこだわりを感じさせます。

※ ※ ※

価格（消費税込）は、右ハンドル仕様で1676万円。ハイパフォーマンスと実用性を兼ね備えた電動スポーツSUVとして、日本の道でも熱い視線を集めることになりそうです。