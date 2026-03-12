“大谷翔平は土曜日には打たせない” ベネズエラの打撃コーチ ミゲル・カブレラの秘策とは・・・？
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールD ドミニカ共和国7-5ベネズエラ（現地時間11日、マイアミ）
試合に負けたベネズエラは侍ジャパンと準々決勝で対戦することになりました。ロッカールームから試合直後に出てきたベネズエラの英雄とも言われる3000安打を達成したミゲル・カブレラ打撃コーチが、日本メディアを見つけ、「日本人か？シーユーサタデー（土曜日に会おうぜ）」と手を振りました。
その後、取材にも応じてくれましたが、日本戦について聞くと、「大谷翔平は土曜日には打たない、打たせない」とニヤリ。「4打席敬遠だ」と冗談を交え、報道陣を煙に巻きました。
「素晴らしい試合になると思う」日本戦に向けた動画などは土曜日に向けてみっちり見るようで、「土曜日に向けて対策を練れたら。大量点を取れる策を練れたら良いなと思います」と続けました。ベネズエラの先発はレンジャー・スアレス投手と去年のプレーオフで大谷選手を3打数無安打に抑えた投手。カブレラ打撃コーチの予言は本当となるか、ベネズエラとの準々決勝は日本時間15日の午前10時にプレーボールです。