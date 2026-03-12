◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールD ドミニカ共和国7-5ベネズエラ（現地時間11日、マイアミ）

試合に負けたベネズエラは侍ジャパンと準々決勝で対戦することになりました。ロッカールームから試合直後に出てきたベネズエラの英雄とも言われる3000安打を達成したミゲル・カブレラ打撃コーチが、日本メディアを見つけ、「日本人か？シーユーサタデー（土曜日に会おうぜ）」と手を振りました。

その後、取材にも応じてくれましたが、日本戦について聞くと、「大谷翔平は土曜日には打たない、打たせない」とニヤリ。「4打席敬遠だ」と冗談を交え、報道陣を煙に巻きました。

「素晴らしい試合になると思う」