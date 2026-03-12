松本洋平文部科学大臣は12日、一部週刊誌が報じた自身の不倫疑惑について「大変反省している」と話した上で、大臣の職を続投する意向を示しました。

中道改革連合 早稲田夕季 衆院議員

「文春の報道が出ました。それに対して、御確認を頂けたと思います」

松本洋平 文部科学大臣

「まずは皆様方におわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。大変反省をし、皆様方からの大変厳しいお声というものもお受け止めをさせていただいているところであります」

12日発売の週刊文春によりますと、松本文科大臣は就任前、既婚女性と不倫関係にあり、国会議員会館の自室に招いたりしていたということです。

この問題について、12日の衆議院・予算委員会で、中道改革連合の早稲田夕季議員が事実関係を質すと、松本文科大臣は「過去の話だ」と強調した上で、「大変反省している」と話し、議員会館に女性を入れたことは認めました。

一方、自身の進退については、「信頼を回復をしていくことができるように全力を尽くしていくことが、今、私にとっておこないうる最大のことだと思っております。これからも全力を尽くして職責を尽くさせていただきたい」と話し、高市総理も、「仕事でしっかりと返してほしいと思っております。一生懸命に職責を果たしていただきたい」と続投させる意向を示しています。