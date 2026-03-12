WBC・プールB

ワールド・ベースボール・クラシックは11日（日本時間12日）、プールB最終戦で世界ランク14位のイタリアが同6位のメキシコに9-1で完勝し、4連勝で1位通過を決めた。前日イタリアに不覚を取り、自力突破が消滅した米国はこの日のイタリア勝利により3勝1敗で2位で“復活通過”となった。WBC史上初の1試合3発で米国を救う形となったイタリア主砲のコメントに米ファンから絶賛が相次いだ。

イタリア旋風は止まらない。電撃参戦したメジャー109勝右腕ノラ（フィリーズ）が5回無失点の好投でリズムを作ると、2、6、8回にパスカンティーノが1試合3発、4回にバーティのソロが飛び出した。そのたびに球場にイタリアの名曲「トゥーランドット」が爆音で流れ、ベンチでエスプレッソを淹れるセレブレーションを披露。前回大会、準決勝で日本と死闘を演じ、メジャー選手も多数擁するメキシコに完勝した。

これに救われたのが米国だ。前日、イタリアに大金星を献上し、この日の結果次第では敗退の可能性もあった。米国はイタリア戦前に、マーク・デローサ監督がに準々決勝進出を決めていると“勘違い”していたことが伝えられ、物議を醸している。金星献上後の主将アーロン・ジャッジは「自分たちでどうにかできることではない。今の我々に必要なのは少しの運だ。どうなるかだね」と語っていたが、運が味方した。

1試合3発というWBC新記録を打ち立てたパスカンティーノは試合後、「USA、どういたしまして」と切り出し、「我々は君たちのことを思っていたよ、ホテルのそっち（米国チーム）のことも考えてたんだよ。君たちがパーティーに参加できて嬉しいよ」とドヤ顔を決めた。普段はロイヤルズでプレーしているが、米ファンからはこの働きとコメントに絶賛が吹き荒れた。

インタビューを投稿した米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボールのXには「その言葉、もう伝説級だな」「ありがとう、君は米国のヒーローだ」「このインタビュー、マジで激アツすぎる。ビニー、本当に感謝」「俺らはみんなビニーが大好きだぜ（爆笑）」「パスカンティーノ、愛してるよ」「こいつはアメリカの英雄だ。一生タダでピザ食える権利をやるべき」「彼こそがみんなの、全米の宝だ」「ハハハハ マジでレジェンド」「これぞまさにファンタスティック」「新しいファンになっちゃったよ」と拍手喝采が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）