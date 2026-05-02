タカラトミーから、「リカちゃん」の誕生日（5月3日）にあわせたバースデードール「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」が登場した。【写真】美しすぎるバースデードール全身＆後ろ姿は…？最大の特徴は、ファン参加型でデザインを決定した点。公式ファンサイト（「リカちゃんポータル」）で実施した投票では、ブルー／グリーンのドレスと3種のヘアカラーを組み合わせた全6案を提示し、最も支持