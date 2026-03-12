昨年12月25日、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪で元EXILEメンバーの黒木啓司（46）の妻で、インフルエンサーの宮崎麗果（38）が在宅起訴され、追徴課税は5億円とも報じられた。しかし、ここへ来て、起訴からおよそ3カ月がたった今、夫である黒木啓司のSNS挙動が注目を集めている。

【写真】中学受験で慶応普通部に合格した「マドラス」御曹司・岩田剛典がパフォーマーの道に進むまで

宮崎はこれまで、SNSを通じて超セレブ生活を発信。21年に黒木と3度目の結婚を発表した時からファンの間でも「奥さん、大丈夫？」「お金しか見えてこない」などと心配の声もあがっていた。

黒木は、07年に二代目J Soul Brothersのパフォーマーとして芸能活動をスタート。LDHの中では古株メンバーだった。ところが、21年12月に宮崎と結婚し、22年10月には芸能界を引退。その後はSNSのセレブな写真が時々話題になっていた。

そんなファンの心配が的中したのか、このところ黒木はSNSから妻や家族の写真、所有してたと思われる高級車の写真を大量削除。宮崎のインスタのフォローを外したと話題になっているのだ。一方の宮崎のSNSには黒木との仲むつまじい写真が掲載されているのだが……。ネット上では黒木に「芸能界復帰？」「離婚の準備？」とさまざまな臆測のコメントが……。芸能関係者がこう言う。

「交際時から黒木のファンはセレブ生活をなりわいにする宮崎にいい印象はなかった。芸能界でも理由なく持ち物だけが派手になっていく黒木を心配する声もありました。LDHは所属アーティストのセカンドキャリアについてサポート体制が手厚いので、芸能活動を辞めても所属する選択肢もあるのですが、古参の黒木が完全に事務所を去ることにも違和感がありました。トップのHIROさんは15年に文化庁長官の表彰を受け、LDHは目黒区のふるさと納税でLDHグッズを販売するなど、公共の案件を多く抱えていて、今まで以上にクリーンさを徹底しているので、HIROさんの危機管理的な判断もあったんじゃないか、とも見られています」

LDHから離れて間もなく黒木の妻は起訴され、黒木も話題に……。さる音楽関係者からはこんな声があがっている。

「芸能界での再始動説も囁かれていますが、とにかく妻のイメージを払拭しないと前に進まないので、SNSの写真整理をしたのではという見方が強い。とすると、やっぱり古巣に戻るのでしょうか」

今後の動向は不明だが、救いの手を差し伸べるのはやっぱりLDHのHIROなのだろうか。

◇ ◇ ◇

セレブインフルエンサーに卒業はあるのか。関連記事【もっと読む】『実業家でタレントの宮崎麗果に脱税報道 妻と“成り金アピール”元EXILEの黒木啓司の現在と今後』…もあわせて読みたい。