柏レイソルでは3月14日から発売

Jクラブが発表したコラボグッズが話題を呼んでいる。

J1・柏レイソルは3月11日、ホームで行われる同14日のFC町田ゼルビア戦から「ベイブレード」の最新シリーズ『BEYBLADE X』とJリーグのコラボベイブレードを数量限定で発売すると発表した。ファンからは「激アツ！！」と早くも反響を呼んでいる。

ベイブレードは株式会社タカラトミーが1999年に発売した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置で簡単に回せることを特徴とした「バトル専用コマ」となっている。

Jリーグは今季、最新の「ベイブレードX」とのコラボレーション商品を販売。柏では3月14日からスタジアムグッズ売店やサッカーショップKAMO柏店、オフィシャルオンラインショップで販売がスタートする。購入者には、柏のクラブカラーにベイブレードを仕上げることができるオリジナルコラボステッカーが、1つ購入ごとに1枚プレゼントされる。

コラボグッズが発表されると、ファンも反応。「欲しすぎるだろっ！」「カッコいい」「なんて恐ろしいコラボだ」「流石に心動かされてる」「あぁ、童心が…」「胸が熱くなる」「俺の青春。高鳴る胸が止まらない」とコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）