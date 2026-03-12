Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ChatGPT¤Ç¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊØÍø¤¹¤®¤ë»È¤¤Êý¡¦¥Ù¥¹¥È1
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö»²¹Í»öÎã¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿Àè¹Ô»öÎã¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¡Ö¹ñÆâ³°¤ÎÀèÎã¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò²ÝÂê¤òµÆþ¡Ó
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Þ¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿À®¸ù»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¸Å¤¤»öÎã¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¸À¸ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê478¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡Ö»öÎã¡×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï´ûÂ¸¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê¾ðÊó¡Ë¤Î¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¤È¤¯¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¡Ö»öÎã¡×¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¾å¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¿Í¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»öÎã¤Î¼ý½¸¤ÏÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤òAI¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ëµ»Ë¡¡Ö¹ñÆâ³°¤ÎÀèÎã¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»öÎã¤Î¸¡º÷¤Ê¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç½¼Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿»öÎã¼ý½¸¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤Ä¤á¤¬¡¢Ç§¼±¤äÍý²ò¤¬Û£Ëæ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¾ðÊó¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¡£¡ÖÊÌ¶È³¦¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»öÎã¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2¤Ä¤á¤Ï¡¢³¤³°»öÎã¤ÎÃµº÷¡£AI¤Ê¤é³¤³°¤Î¥½¡¼¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤âÊ¹¤Êý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»Ë¡¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¤»öÎã¤ä¹ñÆâ³°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À»öÎã¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³°¹ñ¸ì¤Î¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤µ¤»¤ë¤ÈAI¤¬±Ñ¸ì¤Ç²óÅú¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë»Ø¼¨Ê¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°û¿©Å¹¤ÇÎÁÍý¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¡Ö¹ñÆâ³°¤ÎÀèÎã¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯¶á¤¯¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Îµï¼ò²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³«Å¹°ÊÍè¡¢½é¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯ÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶â¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡Ó
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Þ¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿À®¸ù»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¸Å¤¤»öÎã¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¸À¸ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ï¤¤¡£
¼Â¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¾ïÏ¢µÒ¤¬Î¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°û¿©Å¹¤Î»öÎã¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦³¤³°¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÂ¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Ã±¤ËÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦¸¦µæ¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÂåÉ½Åª¤ÊÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡§°ìÉô¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±ÃÍ¾å¤²
2025Ç¯¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î XX¼÷»Ê¡ÊÊÆ¹ñÅ¹ÊÞ¡£¢¨¼ÂºÝ¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥óÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÂç¤¤¤Ìó3.5¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤ÏµÕ¤Ç¡¢ÍèÅ¹µÒ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥á¥Ë¥å¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ìÉô¤À¤±ÃÍ¾å¤²¡×
¡¦¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï²Á³Ê¤ò¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¦¸ÜµÒÄ´ºº¤Ç¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤âµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤òÆÃÄê
·ë²Ì
¡¦ÃíÊ¸¿ô¤¬Áý²Ã
¡¦Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯¤è¤êÌó14¡óÁý²Ã
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ú¡Ë
2¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®¤µ¤Ê°û¿©Å¹¡§¥³¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÍý²ò¤òÆÀ¤ë
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤ò 11¥É¥ë ¢ª 22¥É¥ë¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¼ç¤Ï
¡¦¿©ºà²Á³Ê
¡¦¿Í·ïÈñ
¡¦»ÅÆþ¤ì²Á³Ê
¤ò¥ì¥·¡¼¥ÈÉÕ¤¤ÇSNS¸ø³«¡£
·ë²Ì¡¢ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¡Ö»ö¾ð¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»Ù»ý¡£
¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤¬¾ïÏ¢µÒ¤ÎÍý²ò¤òÀ¸¤ó¤ÀÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ú¡Ë
3¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¡§ÃÊ³¬Åª¤ËÃÍ¾å¤²
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥óXX¡Ê¢¨¼ÂºÝ¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥óÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËÃÍ¾å¤²¤»¤º¡¢
¡¦1.5¡ó
¡¦2.5¡ó
¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯ÃÊ³¬Åª¤Ë²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ëÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë
¡¦Å¹ÊÞ²þÁõ
¡¦¥á¥Ë¥å¡¼²þÁ±
¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¡á²ÁÃÍ¥¢¥Ã¥×¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ú¡Ë
4¡§À¤³¦¤Î°û¿©Å¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¸¦µæ¤ä¶È³¦µ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬À®¸ù¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ °ìÎ§ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÎÁÍý¤Ê¤É¤À¤±¾å¤²¤ë¡£¡Ê¡ú¡Ë
¢ ÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
¸¶ºàÎÁÈñ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤òºî¤ë¡£¡Ê¡ú¡Ë
£ ²Á³Ê°Ê³°¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´
ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
¡¦Ê·°Ïµ¤
¡¦ÀÜµÒ
¡¦ÃÏ¸µ¿©ºà
¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ê¡ú¡Ë
¤ ÃÍ¾å¤²Á°¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¾ïÏ¢¤Ë»öÁ°ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¡ú¡Ë
5¡§ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤è¤¯À®¸ù¤¹¤ëÊýË¡¡Ê¸½¾ì¤Î¼ÂÎã¡Ë
¤³¤ì¤Ï°û¿©¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¤è¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÅ¹¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÊýË¡¡¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×
Îã
¡¦ÅâÍÈ¤² 480±ß ¢ª 550±ß
¡¦¡ÖÃÏ·ÜÅâÍÈ¤²¡×¤ËÊÑ¹¹
ÊýË¡¢ ¾ïÏ¢¤À¤±¤ÎÀè¹ÔÀâÌÀ
¡ÖÍè·î¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÀè¤ËÅÁ¤¨¤ë
¢ª ¤à¤·¤í±þ±ç¤µ¤ì¤ë
ÊýË¡£ ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤
Îã
¡¦À¸¥Ó¡¼¥ë
¡¦Ì¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼
¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ
¤Þ¤È¤á¡ÊÀ®¸ù»öÎã¤ÎËÜ¼Á¡Ë
À¤³¦¤Î»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡ÖÃÍÃÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´Ø·¸À¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
À®¸ùÅ¹¤Î¶¦ÄÌÅÀ
1. Á´¾¦ÉÊ¤ò°ìÎ§ÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤
2. ÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
3. ¾ïÏ¢µÒ¤ÈÀè¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
4. ÃÍ¾å¤²°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅ¹ÊÞÌ¾¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÀè¹Ô»öÎã¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ú¡×°õ¤Î²Õ½ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ä¿¿µ¶¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥½¡¼¥¹¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö°ìÎ§¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ë¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÅÔ¹ç¤À¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ïÏ¢µÒ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ö¾ð¤¬¤ï¤«¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»öÎã¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¶ñÂÎºö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢»öÎã¸¡º÷¤Ë¤ÏÊ£¿ôAI¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢2¤Ä°Ê¾å¤Î²óÅú¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ïµõµ¶¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â100¡óÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤ÆÎ¢¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤ÏÉÔÍ×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤Î»öÎã¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËÎÉ¤¤²ò·èºö¤¬Éâ¤Ù¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇAI¤ËÊ¹¤¤¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙµ»Ë¡¡Ö¹ñÆâ³°¤ÎÀèÎã¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë