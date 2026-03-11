IEA²ÃÌÁ¹ñ¡¢Êü½Ð¤ÎÀ§Èó¶¨µÄ¡¡ÀÐÌýÈ÷Ãß¡¢Î×»þ²ñ¹ç¤ò³«ºÅ
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¡¢Åìµþ¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Î¥Ó¥í¥ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï10Æü¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ë¤è¤ëÀÐÌý»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¡µëº®Íð¤ò¼õ¤±¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ëÎ×»þ²ñ¹ç¤òÆ±ÆüÃæ¤Ë³«¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤ÎÀ§Èó¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿¤äÀÐÌý¤ÎÀ¸»ºÍÞÀ©¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡Ö½ÅÂç¤«¤ÄÁýÂç¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤Ï¡¢ÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¶½¹ñ¤ò´Þ¤á30¥«¹ñÄ¶¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëIEA¤ËÏ¢·È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡G7¤Ï9Æü¤ËºâÌ³Áê²ñ¹ç¤ò¡¢10Æü¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ÀÐÌýÈ÷ÃßÊü½Ð¤ò´Þ¤á¡¢¶¨Ä´¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£