さらば青春の光の森田哲矢が、衝撃を受けた往年のカリスマタレントの態度を告白した。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日に配信された回には、90年代に「ギャルのカリスマ」として一世を風靡した安西ひろこがゲスト出演した。

安西がスタジオに姿を現すと、スタジオは「俺たちの青春！」「カリスマ！」と大興奮。さらに森田は、番組が始まる前の安西の様子について「（収録が）始まる前、芸能界でホント色々あったんやろなっていうくらい、腰低かった」と暴露。番組では、スタジオ入りする安西が共演者一人一人に対し、深々と、何度も頭を下げる姿が映し出された。「すごい色々みてきたんですよね！？」とたたみかける森田に、安西は「はい！（笑）」と頷いていた。