タレントで歌手の北山宏光（40）が、7日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演し、所属事務所について語った。

23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。

大所帯だった古巣との違いを問われた。「もう立ち上げの状態なので、マンションの一室にホワイトボードを立てて、それで…」。MCの今田耕司から「そこでタッキー社長がこうやって書いて、○してとかやってるの？」と質問されると、「そんなレベルです」と答えた。

スタッフは少数精鋭で、仕事の兼務は日常茶飯事だという。「だからYouTube担当スタッフさんは誰々、SNS担当は誰々、誰々って書くんですけど、名前がかぶりまくって」と、笑いながら明かした。

今田は「じゃあ、自分のことについては、滝沢社長と話し合ったりとか？」とも尋ねた。

北山は事務所の方針を説明。「やりたいと思うことを、この事務所がどんどん実現していこうみたいな。それが始めたばっかりだから、どうなっていくかは分からないけど、これはもうワクワクしながらやってくしかない。ゼロからみんなで一緒に積み上げていくというか」と、高揚感を口にしていた。