Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉや北山宏光らＴＯＢＥ所属アーティストが一堂に会するコンサート「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が４〜５月、愛知・バンテリンドームナゴヤと北海道・大和ハウスプレミストドームでそれぞれ開催される。Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの平野紫耀ら人気メンバーが出演するが、公演のチケットが大幅な?定価割れ?で出回っている。「ｔｏＨＥＲＯｅｓ」は２０２４年、東京ドームでの公演で