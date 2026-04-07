TOBE所属の7人組グループ「IMP.」地上波初の冠番組「IMP.の『できません』は言いません」（TBS系）が、4月18日から放送されることが決定した。毎週土曜深夜0時28分からの30分番組で、メンバーが同グループの知名度アップのために全国各地をめぐるという。【こちらも読む】宮舘涼太“臆測”強調でSnow Man「国民的人気」に急ブレーキ危機…“めめ不在”の痛手旧ジャニーズ事務所の元タレントで副社長を務めていた滝沢秀明氏（44