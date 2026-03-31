「Number_i」人気が逆効果？滝沢秀明氏（44）が代表を務め、三宅健（46）、北山宏光（40）、『Number_i』らが在籍する芸能事務所・TOBE。所属アーティストが勢揃いするコンサート『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』は４〜５月にかけて愛知県と北海道で行われるが、一部で「会場は埋まるのか」といった心配の声が出ているという。TOBEは’23年３月に始動。その後は三宅、北山、『King & Prince』の元メンバー・平野紫耀（29