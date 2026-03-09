3月31日よりTBS／MBSで放送がスタートするドラマイズム『失恋カルタ』の追加キャストとして若林時英、伊藤絃、荒井啓志、桜木雅哉（原因は自分にある。）、阿部顕嵐、深水元基の出演が発表され、あわせてポスタービジュアルが公開された。

参考：梅澤美波×西垣匠×加藤小夏トリプル主演『失恋カルタ』3月31日より放送 原案はピース又吉

梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演を務める本作は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして失恋の孤独や恋愛の瞬間を書き、イラストレーターのたなかみさきが絵札を手がけた『失恋カルタ』を原案としたラブストーリー。

大学のボードゲームサークルを通して出会った、千波（梅澤美波）、光（西垣匠）、彩世（加藤小夏）の3人。今日もまた、お酒を飲みながらボードゲームをして、あーだこーだ言いながら過ごす毎日だが、それぞれ違った“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。永遠に終わらない恋＝“結婚”がしたい千波は今日も彼氏からフラれてしまう。一方、光は同棲中の彼氏の陸と「ラブラブです！」と順調な様子だが……。そんな恋愛に振り回されている2人を「くだらない」と冷めた様子の彩世だが、彼女もまた恋愛に真っ直ぐ向き合えない理由があって……。

若林が演じるのは、彩世（加藤小夏）のことを一途に思い、とにかくまっすぐで、太陽のような村田正太郎。伊藤は光（西垣匠）の恋人・百々陸役に決定した。

千波（梅澤美波）とマッチングアプリで出会う本橋隼人役には荒井、彩世の会社の隣の席で、村田（若林時英）の同期・紺野直樹役には原因は自分にある。の桜木、大学時代～社会人の間に付き合っていた、千波の元恋人の野崎悠也役には阿部が名を連ねた。また、千波と運命的な出会いをする、常に落ち着いた大人の色気を放つ渋谷亮介を深水が演じる。

あわせて公開されたポスタービジュアルには梅澤演じる千波、西垣演じる光、加藤演じる彩世の姿とともに、舞い散るカルタと失恋の花言葉を持つ花々が使用されている。

さらに、3月29日18時よりMBSラジオにて本作の特番が放送されることが決定。原案の又吉、イラストのたなか、千波役の梅澤の3人がドラマの裏話を語るほか、“失恋”にまつわるコーナーも展開される予定だ。

【コメント】●若林時英（村田正太郎役）この度、村田正太郎という役を演じさせていただきました、若林時英と申します。ポジティブな男で、少し癖もありますがまっすぐで憎めないキャラクターです。衣装合わせの際に監督から「推しキャラです」と言っていただきましたので、視聴者の方々にも推してもらえるよう、精一杯、役を努めさせていただきます。登場人物それぞれの恋愛に向き合う姿はリアリティがあり、視聴者の方にたくさん共感していただける部分がたくさんあると思います。素敵なドラマになっていると思います。是非、お楽しみに。

●伊藤絃（百々陸役）出演が決まった時は素直に嬉しかったです。初めて挑戦する恋愛もので不安ももちろんありましたが、ワクワクの方が大きかったです。この脚本を読んだ時に陸という人間を心から好きになれたことを覚えています。陸はお金がなく、自分に自信がありません。そして、自分がゲイだということを表に出したくない人です。恋人の光はそこに対しての抵抗が無い人です。

●荒井啓志（本橋隼人役）この度「失恋カルタ」に出演させていただけることになり、とても嬉しく思っています。脚本を読んで、恋や結婚に悩みながらも前に進もうとする姿がとてもリアルで、強く共感しました。登場人物の気持ちに丁寧に向き合いながら、この作品のいいスパイスになれるよう撮影に挑みました。ぜひ放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。

●桜木雅哉（紺野直樹役）まずこの作品に携われてすごく嬉しく思います。今回の作品はほんとに色々な恋愛の形が見れてそれぞれの関係性を図で書いてみないとわからないほどそれぞれの過去と今の関係性があってすごく面白い作品だと感じました。自分が演じる紺野は、仕事に熱心ででも少し不器用なところもあり、ゲーム会社に勤めていて同期の村田と先輩の彩世さんを直接的ではなく、そっと導いていくようなそんな役になってます。是非ご覧ください！

●阿部顕嵐（野崎悠也役）彩り豊かな言葉が重なる浪漫のある作品に参加させて頂きます。はじめまして阿部顕嵐です。日常を色鮮やかにしてくれる恋をほっと、ときには苦く描き平凡を忘れるそんな物語です。兎にも角にもご覧下さい。

●深水元基（渋谷亮介役）「失恋カルタ」エモいな～色々思いだしちゃうな～なんてカルタを読みました。しかし…恋愛ドラマ！この歳になって恋愛のドキドキなどはかなり薄くなっている…大丈夫だろうか？渋谷のようなスマートな役も正直やったことがない…不安がいっぱいです。今回は、女性の監督さんが演出してくださるので女性目線からのご指導をバシバシしていただきたいと思います。どんな渋谷になるかこれから楽しみです。

●Jonah（OP主題歌）今回、「長方形の私」を作成するにあたって、私自身も「人を愛すること」について今一度深く考える機会を頂き、聴いてくれる方々一人一人が自分だけの恋の主人公になれる、そんな曲を作りたいと思いました。なにもかもが綺麗で理想な正方形にはなれない。どこかが長くてどこかが短い、一長一短だからこそ人は補い合って、助け合って、自分にないものに「恋」する。私が思う愛の形を、皆さんに語りかけるように歌いました。

（文＝リアルサウンド編集部）