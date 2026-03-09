『POP YOURS 2026』DAY1にKoshy ＆ Sonsiの出演が決定｜4月3日〜5日開催のヒップホップフェス
2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』。最終ラインナップとして、「DAY1」4月3日（金）にKoshy ＆ Sonsiの出演が決定した。
「DAY2」4月4日（土）のヘッドライナーの千葉雄喜や、「DAY3」4月5日（日）に出演するWatsonなどのプロデュースを手がけるトッププロデューサーのKoshy。
そして、『RAPSTAR 2025』で脚光を集め、Koshyプロデュースのシングル「OYJ」もバイラルヒットしているSonsiがコラボ名義で初出演を果たす。これで3日間合計71組の出演者が出揃った。
『POP YOURS 2026』のチケットは一般発売が行われている。先週リリースされたKianna、HARKA、AOTO、Sieroによる楽曲「STARLIGHT」に続き、今後もコンテンツやタイムテーブルの発表も控えており、引き続き注目だ。
【概要】
名称：POP YOURS 2026日程：2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）時間：開場9:30／開演11:00会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6
【出演者】
DAY1：4月3日（金）LANA
Elle Teresaguca owl
Benjazzy (New)BonberoeydenISSUGIJinmenusagiKoshy ＆ Sonsi (New)kZmLittyPeterparker69Pxrge TrxxxperSEEDAVaVaWILYWNKA
SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra
NEW COMER SHOT LIVEAOTO｜Siero｜X 1ark
【TERMINAL 6 STAGE】DJ U-LEEGRADIS NICE & DJ SCRATCH NICEI▽WAKA※▽はハートマーク
(AtoZ) DAY2：4月4日（土）
千葉雄喜
Daichi YamamotoKvi Baba
BIMDADADJ CHARI ＆ DJ TATSUKIJin DoggJUMADIBAKMManakaMasato Hayashi7ralphSALUSPARTAWorldwide SkippaYvng Patra
SPECIAL ACT：Tohji
NEW COMER SHOT LIVERama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA
【TERMINAL 6 STAGE】MARZYSEEDA × DJ ISSO × she’s rough presents CONCRETE GREENTohji Presents u-ha neo stage
(AtoZ) DAY3：4月5日（日）
KEIJU
KohjiyaNENE
ACE COOLANARCHYC.O.S.A.G-k.i.dJellyyabashiKaneeelilbesh ramkoMIKADOOZworldピーナッツくん柊人TeteWatsonYvngboi P
SPECIAL LIVE：PUNPEE
NEW COMER SHOT LIVE11｜HARKA｜Kianna
【TERMINAL 6 STAGE】AMAPINIGHTMASATO ＆ MinnesotahYeYan
(AtoZ)
【チケット】
一般発売発売中ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/
【1日券】一般 \14,500（税込）ゴールドチケット ￥25,000（税込） ※数量限定販売
【2日通し券】（DAY1 ＆ DAY2／DAY2 ＆ DAY3）一般 \27,000（税込）ゴールドチケット \48,000（税込） ※数量限定販売
【3日通し券】一般 \39,500（税込）
《ゴールドチケット特典》 ステージ付近 専用エリア／専用トイレ／専用ドリンクレーン※オールスタンディング※枚数制限：お一人様4枚まで※未就学児童入場不可
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/