『POP YOURS 2026』DAY1にKoshy ＆ Sonsiの出演が決定｜4月3日〜5日開催のヒップホップフェス

2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』。最終ラインナップとして、「DAY1」4月3日（金）にKoshy ＆ Sonsiの出演が決定した。

「DAY2」4月4日（土）のヘッドライナーの千葉雄喜や、「DAY3」4月5日（日）に出演するWatsonなどのプロデュースを手がけるトッププロデューサーのKoshy。

そして、『RAPSTAR 2025』で脚光を集め、Koshyプロデュースのシングル「OYJ」もバイラルヒットしているSonsiがコラボ名義で初出演を果たす。これで3日間合計71組の出演者が出揃った。

『POP YOURS 2026』のチケットは一般発売が行われている。先週リリースされたKianna、HARKA、AOTO、Sieroによる楽曲「STARLIGHT」に続き、今後もコンテンツやタイムテーブルの発表も控えており、引き続き注目だ。

【概要】

名称：POP YOURS 2026日程：2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）時間：開場9:30／開演11:00会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

【出演者】

DAY1：4月3日（金）LANA

Elle Teresaguca owl

Benjazzy (New)BonberoeydenISSUGIJinmenusagiKoshy ＆ Sonsi (New)kZmLittyPeterparker69Pxrge TrxxxperSEEDAVaVaWILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

NEW COMER SHOT LIVEAOTO｜Siero｜X 1ark

【TERMINAL 6 STAGE】DJ U-LEEGRADIS NICE & DJ SCRATCH NICEI▽WAKA※▽はハートマーク

(AtoZ) DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi YamamotoKvi Baba

BIMDADADJ CHARI ＆ DJ TATSUKIJin DoggJUMADIBAKMManakaMasato Hayashi7ralphSALUSPARTAWorldwide SkippaYvng Patra

SPECIAL ACT：Tohji

NEW COMER SHOT LIVERama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA

【TERMINAL 6 STAGE】MARZYSEEDA × DJ ISSO × she’s rough presents CONCRETE GREENTohji Presents u-ha neo stage

(AtoZ) DAY3：4月5日（日）

KEIJU

KohjiyaNENE

ACE COOLANARCHYC.O.S.A.G-k.i.dJellyyabashiKaneeelilbesh ramkoMIKADOOZworldピーナッツくん柊人TeteWatsonYvngboi P

SPECIAL LIVE：PUNPEE

NEW COMER SHOT LIVE11｜HARKA｜Kianna

【TERMINAL 6 STAGE】AMAPINIGHTMASATO ＆ MinnesotahYeYan

(AtoZ)

【チケット】

一般発売発売中ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/

【1日券】一般 \14,500（税込）ゴールドチケット ￥25,000（税込） ※数量限定販売

【2日通し券】（DAY1 ＆ DAY2／DAY2 ＆ DAY3）一般 \27,000（税込）ゴールドチケット \48,000（税込） ※数量限定販売

【3日通し券】一般 \39,500（税込）

《ゴールドチケット特典》 ステージ付近 専用エリア／専用トイレ／専用ドリンクレーン※オールスタンディング※枚数制限：お一人様4枚まで※未就学児童入場不可

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/