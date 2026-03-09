3月9日 発表 【フォーエバー・ フレンズ ～ずっと友だち～】 3月20日～5月10日 開催予定

ユー・エス・ジェイは、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」において、「セサミストリート ・ファン・ワールド」の運営を、5月10日を最終日として終了する。

3月16日のオープン以来、子どもから大人まで本気で楽しめるエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」の中で、家族の思い出を見守ってきた「セサミストリート ・ファン・ワールド」。今回、今後の「セサミストリート」との取り組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、運営を終了することとなった。

それに伴い、これまで「セサミストリート ・ファン・ワールド」を愛したゲストへの感謝を込めて、今までの思い出と絆を繋ぐ特別イベント「フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～」が3月20日から5月10日まで開催される。

なお「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～」、「セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリート 」の仲間たちとの体験を楽しめる。

開催期間：3月20日～5月10日

「セサミストリート ・ファン・ワールド」とゲストとの14年間の絆、家族や友だちと一緒に紡いだ大切な思い出や想いに感謝を込めて、3月20日から運営終了日となる5月10日の間、特別イベント「フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～」が実施される。

エルモたちとの思い出をパシャリ！ 「思い出うつそうカード」

パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が1つになった写真が撮れる、スペシャルなカードが贈られる。思い出いっぱいの「セサミストリート 」の街で、とっておきの1枚を最後に残すことができる。デザインは期間ごとに変わる。

【配布期間】

・第1弾：3月20日～※なくなり次第終了

・第2弾：4月15日～5月10日

※配布期間は変更する場合があります

【配布場所】ユニバーサル・ワンダーランド

※天候や当日の状況などにより、配布エリアを限定、または中止する場合があります

大切な思い出をセサミストリートの仲間たちに届けよう！ 「みんなの宝物ボード」

開催期間：4月11日～5月10日

※開催期間が変更になる場合があります

メリーゴーラウンドやジャングルジム、モッピーとダンスのほか、笑顔になったことやうれしかったことなど、いろいろな思い出を書ける「みんなの宝物ボード」が登場する。エリア内2カ所に設置される。

【メッセージ記入・掲載場所】

・エルモのイマジネーション・プレイランド前、セサミのビッグ・ドライブ前

※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合があります

※メッセージカードは定期的に入れ替えを行なう予定です。ご覧になる時期によってはご自身のメッセージカードが掲示されていない場合もあります

