14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、家族3人がバールで殴られ、女性1人が亡くなりました。そして14日夜、自称・高校生の16歳の少年が強盗殺人の疑いで警察に逮捕されたほか、周辺では先週、不審な車両に乗っていた41歳の男が逮捕されていたことも新たにわかりました。■死亡女性は「人に恨まれるような人物じゃない」30年以上前に撮影された写真。座って写真に写る女性が富山英子さんです。14日、強盗事件に巻き込