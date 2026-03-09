『マーベル・ライバルズ』コスビ登場、「ジェフ・ザ・ランド・シャーク」ぬいぐるみキーチェーンも

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズに、ゲーム『マーベル・ライバルズ』が加わった。ゲームにも登場するキャラクター、ジェフ・ザ・ランド・シャークの「マーベル」ぬいぐるみキーチェーンもラインナップされている。

【コスビ】『マーベル・ライバルズ』シリーズ1

『マーベル・ライバルズ』に登場するキャラクターを、全高約7～10cmのミニフィギュアで立体化。ラインナップは、ジェフ、ジェフ（ピンクドルフィン）、ジェフ（スノーシャーク）、ジェフ（ランド・シャークの日向ぼっこ）、エマ・フロスト、ルナ・スノー、スパイダーマン、マグニートーの8種。さらにレアな確率で出てくるシークレットとして、スパイダーマン（キャズム）も。

それぞれに「コスビ」キャラクターのトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス。

ジェフ ジェフ（ピンクドルフィン） ジェフ（スノーシャーク） ジェフ（ランド・シャークの日向ぼっこ） エマ・フロスト ルナ・スノー スパイダーマン マグニートー スパイダーマン（キャズム）／シークレット

2026年3月9日発売。各2,200円（税込）。

【ホットトイズ・ZAKKA】コスビ・ぬいぐるみキーチェーン『マーベル』ジェフ・ザ・ランド・シャーク

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズのデザインをモチーフに、『マーベル』のジェフ・ザ・ランド・シャークをぬいぐるみ化。大きさは高さ約11～12cmで、キーチェーンとして使用できるストラップとリングがついている。

ラインナップは、サメの着ぐるみ、エリザベスカラー、プールパーティー、キャプテン・ジェフ、スパイダー・ジェフ、ドクター・ジェフの6種。また、レアな確率で出てくるシークレットとして、ピンクドルフィンが存在。

それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス。

ジェフ（サメの着ぐるみ） ジェフ（エリザベスカラー） ジェフ（プールパーティー） ジェフ（キャプテン・ジェフ） ジェフ（スパイダー・ジェフ） ジェフ（ドクター・ジェフ） ジェフ（ピンクドルフィン）／シークレット

2026年3月9日発売。各3,800円（税込）。