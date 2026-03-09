NECレッドロケッツ川崎

中川つかさインタビュー 前編



2025年の日本代表活動から休む間もなくSVリーグへ、忙しく過ごしている中川つかさ photo by Yohei Osada/AFLO SPORT



母校、金蘭会高が１月の春高バレーを７年ぶりに制した。当時の優勝チームで主将を務めた中川つかさは「もうそんなに経つんですね」と笑う。卒業後に進んだ東海大でも日本一になり、今季はNECレッドロケッツ川崎で頂点を狙う戦いの最中にいる。

さらにその先には、"日本代表"として目指す場所もある。日本一を目指したあの頃、今の自分を想像したかと尋ねると「うーん......」と少し間を挟んだあと、真っすぐな言葉で応えた。

「なりたい、とは思っていました。実は高校の時から『（将来は）NECでプレーしたい』と思っていて、大学に入ってからその思いがより鮮明になりました。強いからとか、強くしたいからとかじゃなく、たぶんあの頃から、NECのバレーが好きだったんだと思います」

36戦を終えて31勝５敗と、首位を走るNEC川崎で、入団して３年目の今季、中川は司令塔として存在感を発揮し続けている。ルーキーイヤーからここまで、そして昨年の日本代表の経験。どんな壁と直面し、そのたびどんなことに悩み、考え、乗り越えて来たのか。

激動の１年を、飾らぬ言葉で明かした。

――今季、NEC川崎は強いだけでなく、ホームとアウェー問わず、多くの観客を集めています。日本代表で活躍する選手たちを見て関心を持った人が多い印象ですが、実際にプレーしていてどう感じていますか？

「今までも（古賀）紗理那さんのファンの方々が日本代表からの流れで、たくさん来て下さっていたイメージはありますが、今シーズンはさらにすごいです。もちろんそれは（佐藤）淑乃やユッコ（和田由紀子）の力が大きいんですけど、満員の会場でプレーする機会が増えました。そういう光景を見ると、やっぱり（代表の）影響力はあったんだな、と実感します」

――中川選手自身も昨シーズンは、日本代表でネーションズリーグ、世界選手権を経験しました。これまでも代表経験はありましたが、心持ちは違いましたか？

「違いますね。昨シーズンで（代表選出は）３回目だったんですけど、やっと代表活動がどんな感じなのかがわかってきたというのもあるし、監督が代わって自分が何をすべきか、どう頑張るのかも明確になりました。

そもそも、どこに行っても自分の身長が低いことは変わらないので、高い位置でのセットアップとかブロックとかツーアタックというのは、私が勝負するところじゃないと思って、最初から省いていたんです。もちろん最低限、世界で戦う上で求められることや必要なこともありますが、私の強みはそこじゃなくて、それよりもトスやディフェンスで勝負したい。（同じ日本代表セッターの）セナさん（関菜々巳）、こよさん（岩崎こよみ）、（松井）珠己さん、自分よりも一歩も二歩も前にいる人たちがいるなかでも、この人たち以上のトスの精度やディフェンスで勝負しないといけない、と思っていました。

でも、そこの部分では勝てる、という自信もありました。ほかにはチームとして、人と人をどうつなげるかとか、そういうところを自分は大切にしてやっていこうと思っていました」

――日本代表のフェルハト・アクバシュ監督からはどんな要求をされましたか？

「試合の組み立てに関してはまったくないです。トスがネットに近いと『ブロックが高いから近くしないで下さい』とか、『もうちょっとミドルを使ってほしい』と言われることはありますけど、『何でそこに上げたの？』とは言わない。それはセッターとしてありがたかったです」

――とはいえメンバー争いは「バチバチする戦い」とおっしゃっていました。中川さんが一番苦しかった時期はいつでしたか？

「８月の世界選手権出発直前に、追加でこよさんと（黒後）愛さんが呼ばれた時にフェロー（アクバシュ監督）から『この４日間はゲームをします』と言われて、『１週間後に（世界選手権出場の）14名を言います』と伝えられました。その時のチーム分けで、私は常にメインの選手たちとは別グループで、練習相手として来てくれる男子大学生側のチームだったんです。フェローには『高さにどう対応するかを見たい』と言われていましたけど、正直きつかったです。

一度もメインのＡチームに入らないまま、発表される日の朝に『午前中に６対６（の実戦練習）をして、午後に選ばれたメンバーだけでミーティングをします』と伝えられました。絶対に選ばれると確信のある選手たちは、普通に昼食を食べているんですけど、私は喉を通らないし何の味もしない（笑）。今だから言える話ですけど、絶対に落ちる、もう帰らないといけないと思っていたので、いつもは体育館に置いたままのシューズを片付けて、部屋にいたら『研修室に来て下さい』とグループLINEが届きました。『よかった、（世界選手権に）行けるんや』と思ってホッとしていたら、同部屋の（石川）真佑が部屋に帰ってきて『シューズ片付けてたよね？ 何してんの？』って軽く怒られました（笑）。今だからこうやって話せますけど、その期間は全然寝られませんでした」

――ひとつ安心して、メンバーに確定してからは上り調子でしたか？

「いや、それが全然。何をしてもフェローに怒られたし、実際なかなか調子も上がらない。でも、怒られることに関しては前向きに捉えていて、うまくなれるチャンスだと思っていました。今考えると、フェローもチームを引き締める時期だったから、誰かに強く言うことが必要だと思って、私ならその役ができる、と思ったんじゃないかな、って思います。でも現地（タイ）に入ってからは、フェローがセナさんにきつい言葉を言う回数が多くなったように私には見えて、セナさんは真面目だし全部受け止めてしまうタイプなので、内心では『フェロー、違う違う、私に怒ってよ』と思っていました（笑）」

――世界選手権が開幕してからチームの状態、雰囲気は？ １次リーグでは苦戦も続きました。

「淑乃もユッコも開幕直前にケガをしていたので、大会前の状態はむしろ悪かったです。スタートでいくＡチームの調子が上がらなくてギクシャクしていたので、私はあえて聞き役に回りました。淑乃やユッコ、セナさんや真佑とは特に話をしました。みんな不安があったので『あとは上がるだけだから、絶対大丈夫』と言い続けて。（２戦目の）ウクライナ戦では、交代した選手がベンチに戻ってきた時にすごく沈んでいて、雰囲気が暗かったので、（岩澤）実育と『とにかく盛り上げよう』と話していました。自分たちが出た時はゲームチェンジャーになって、もう一度チームを元気にしようと意識していました」

――セッター同士ではどんなコミュニケーションを重ねてきましたか？

「アタッカーの『もっとこうしたい』という考えを、私からセナさんに伝えるのが第一の仕事でした。試合中も気づいたことがあればすぐ伝えていたし、アタッカーにもセナさんの考えを伝えるという、つなぎ役に徹していました。もちろん自分がプレーで流れを変える、ゲームチェンジャーになることも重要だし、必要な時が来ると思っていたので、そのための準備もしていました」

――最終戦、ブラジルとの３位決定戦はまさにそんな試合でしたね。

「あの時は１セット目が終わって、２セット目も雰囲気が変わらなかったので呼ばれそうやな、という予感はありました。（NEC川崎で監督だった）金子（隆行）さんもコーチでベンチにいるので、やたら目が合うし（笑）。

来るか、来るかと待っていたら、セナさんが後衛になったタイミングで交代、と言われました。少し雰囲気を戻すことはできたかな、という手ごたえもあったし、３セット目になればまた流れも変わるはず、と思っていたら３セット目のスタートに（中川の背番号の）22と書いてあったので、『え？ 私スタート？』と、その時はびっくりしました」

――満を持してではなく、驚いていたんですね。

「はい。大会を終えてから取材でも『やってやろう、という気持ちだったんですか？』と聞かれたんですが、まったくそんな気持ちはなくて、むしろ『嘘やろ、今までも私が入ってもいい場面があったのに今ここで来る？』と（笑）。もちろん頑張る前提ではありますが、内心は、『嘘やん、いや嘘、嘘』と思いながらコートに入ったんです（笑）」

――そんな素振りはまったく見えませんでした。

「たまたまサーブから始まって、私が第１サーブでした。その時に、今まで何のために日本代表で活動してきたのか。この半年間の成長や、いろんな思いをぶつける瞬間は今しかない、と思いましたね。たとえ2025年に日本代表に選ばれて、世界選手権に出られたとしても、次はわからない。選ばれる確約はないじゃないですか。もしかしたらこのユニフォームを着て試合ができるのはこれが最後かもしれない、と思ったし、もしもそうなったとしても悔いのない終わり方がしたかった。サーブを打つ前に気持ちが完全に切り替わって、スイッチが入りました。絶対にやってやる、というマインドでした」

――２セットダウンから２セットを取り返した。アタッカー陣がカムバックしてすばらしいパフォーマンスをするなか、特に一度はベンチに下がった佐藤選手の覚醒が印象的でした。

「淑乃とはNECでも一緒なので、１年目からあれだけ活躍しているのにずっと『私なんか』と考えてしまうタイプなのを理解していたので、そうじゃない、という話はリーグ中からずっとしてきました。だから、あの場面では特に淑乃を助けたいと思ったし、同じように、真佑のことも助けたい、力になりたい、と思っていました。セナさんも疲労がたまっていたし、前日の準決勝で負けた責任を背負って、切り替えるのも難しそうに見えたのでその分も私が助けてあげたかった。

まずは淑乃と真佑が気持ちよく打てればスパイクも決まるし、チームが変わると思いました。たとえ（ブロックが）２枚ついても気持ちよく腕が振れるトスを上げるしかない、と思いながらプレーしました。結果は負けてしまいましたけど、あの時できることはやったと思います」

Profile

中川つかさ（なかがわ・つかさ）

2000年８月13日生まれ、大阪府出身。ポジション・セッター。身長159cm。

金蘭会中学、金蘭会高校、東海大の各カテゴリーすべてで日本一を経験している。高校３年の時には春高バレーで連覇を果たし、大学４年最後のインカレでも連覇を経験して、最優秀選手にも選ばれた。2023年にNECレッドロケッツ川崎に入団。2025年は日本代表としても活躍した。