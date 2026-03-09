¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤òŽ¢Ä¹ÃËÃÂÀ¸¤ÇŽ£¤è¤¦¤ä¤¯·è¤á¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÉÁ¤¤Å¤é¤¤Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤¬í´í°¤·¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆþÀÒ¡×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£ÉñÂæ¤Ï·§ËÜ¤Ë°Ü¤ê¡¢ÊüÁ÷´ü´Ö¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ææ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÈÉ×ÉØÆ±Á³¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ¼°¤ÊÆþÀÒ¤ò¤³¤ì¤Û¤ÉÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Â»¤ò¾µÃÎ¤ÇÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢²½¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤Ê¤É°ì¼¡»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀ»¿Í·¯»Ò¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÌ·½â¤òÊú¤¨¤¿ÃË¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆó¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤¬¡¢»Ë¼Â¤¬¼¨¤¹¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£1893Ç¯11·î¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¡¦°ìÍº¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢È¬±À43ºÐ¡¢¥»¥Ä25ºÐ¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙ¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¤æ¤¨¤Ë°¦¤ª¤·¤µ¤âÊç¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÈ¬±À¤ÏÆþÀÒ¤·¡¢Àµ¼°¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥È¥¤¬¾¾¹¾¤Î¿Í¤Ë¡ÖÍÎ¾ª¡Ê¤é¤·¤ã¤á¤ó¡Ë¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¡¢¥»¥Ä¤¬¾¾¹¾¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿É¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢È¬±À¤¬·§ËÜ¤Ë°Ü¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤â¹ó¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤ÏÈ¬±ÀËÜ¿Í¤Ë¤¢¤ë¡£1891Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢½÷Ãæ¤«¤é¤¹¤°¤ËÉ×ÉØÆ±Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¢£·§ËÜ¤Ç¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡Ö1Ç¯¡×
É×ÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆþÀÒ¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢È¬±À¤¬ÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ó¤¤ÃË¤Ë±Ç¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ò¡¢Ë°¤¤¿¤é¼Î¤Æ¤¿¼«Ê¬¤ÎÉã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Ë¤ÏÆþÀÒ¤òí´í°¤¹¤ë¡¢¤¢¤ëÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾¹¾»þÂå¤Ï·îÊð100±ß¡£·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï200±ß¡£Åö»þ¤Î¿å½à¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹âµë¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¸½ºß¤Î¶â³Û¤Ç·îµë400Ëü¡Á500Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ö¾ð¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾»þÂå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ö·ÀÌó´ü´Ö¤Ï1Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢200±ßÌã¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤òÍÜ¤¤¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¾¾¹¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÈÂ²¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ñÎÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶â¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¤À¤«¤é¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ë¤è¤ì¤ÐÈ¬±À¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¶â¤Ë»åÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¹üÆ¡ÉÊ¡¢½ñÊª¡¢Î¹¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤È»×¤¨¤Ðí´í°¤Ê¤¯ºâÉÛ¤ò³«¤¯¡£¤½¤Î¤¯¤»¤Ë¡ÖÍèÇ¯¡¢·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡£¥»¥Ä¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÈÑÌå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ö¥»¥Ä¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¤â¡Ö¾¾¹¾¤¬´¨¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È·§ËÜ°Ü½»¡É¤ò·è¤á¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤Î¿¿°Õ¡Ë
¢£¡Ö¹âµë¤Ê¸æ¸Û³°¹ñ¿Í¡×¤Ø¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ
¾Ð¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢È¬±À¤Î¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åª³°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬·§ËÜ¤ËÉëÇ¤¤·¤¿1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Âè1²óÄë¹ñµÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÌîÅÞ¡¦Ì±ÅÞ¤¬¡ÖÌ±ÎÏµÙÍÜ¡¦À¯ÈñÀá¸º¡×¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¡¢´±Íù¤ÎµëÎÁ¤òºï¤ì¡¢Ä£Èñ¤ò1³ä¥«¥Ã¥È¤·¤í¤ÈÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¼¡¡¹¤È·èµÄ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ØÂçÂ¢¾Ê»Ë¡¡¡½¡½ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ¡½¡½¡Ù¡Ë¡£
¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤Ë¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºâÀ¯Æñ¤ÎÇÈ¤Ï¶µ°é¹ÔÀ¯¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À°È÷¤·¤«¤±¤¿´±Î©³Ø¹»¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¤¤¤¦°Æ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢µëÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁä¶Ì¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢È¬±À¤Î¤è¤¦¤Ê¸æ¸Û³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î°ìÈÌ¶µ°÷¤Î·îµë¤Ï¹â¤¯¤Æ20±ß¡£È¬±À¤Î·îµë200±ß¤Ï¤½¤Î10ÇÜ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¸æ¸Û³°¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤ÎÊðµë¤Ï¡Ö°ìÈÌ¸øÌ³°÷¤ÎÌó20ÇÜ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¸æ¸Û³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ÎÌÀ¼£9Ç¯¤«¤é¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1890Ç¯Âå¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¡Ö¤ªÊ§¤¤È¢¤Î»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¼Ô¤âÁý¤¨¡Ö±Ñ¸ì¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¿Í¶µ»Õ¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢µÄ²ñ¤ÎÆâ³°¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤ÎµëÍ¿¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë·üÇ°
¤·¤«¤âÉÔ²º¤ÊÁ°Îã¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤¿³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµëÍ¿¤òÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿»öÎã¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êÈ¬±À¤¬¡ÖÍèÇ¯¡¢·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é¡×¤È¶±¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï²Èñ²È¤Î¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÆþÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤ÎÎ¾¿Æ¡¢ÍÜÁÄÉã¡¢½÷Ãæ¤¿¤Á¡Ä¡Ä·§ËÜ¤Î¹¤¤²°Éß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Âç½êÂÓ¤ò¡¢ÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤ÎµëÍ¿¤ÇÍÜ¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¡£
¡ÖÆþÀÒ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¡£¤Ç¤âÆþÀÒ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤ÁÁ´°÷¤òÍÜ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
È¬±À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·¡¤Ã¤¿·ê¤ÎÄì¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê»»È×¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÈ¬±À¤Ï¡¢40ºÐ¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÆÈ¤ê¿È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤ÎÌµ°ìÊ¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¤ÎÏ©¾åÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²Ô¤¤¤À¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£½ñÊª¤¬Íß¤·¤±¤ì¤ÐÇã¤¦¡£Î¹¤Ë½Ð¤¿¤±¤ì¤Ð½Ð¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢µ¤³Ú¤Ê°ìÉ¤Ïµ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤ò·×²èÅª¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¡£È¬±À¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¢£¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿È¬±À¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¥»¥Ä
¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤Î¥«¥Í¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï11·îËö¡£²Ù²ò¤¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ÎµìÍ§¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡ÖÊª²Á¤¬ÅìµþÊÂ¤ß¤Ë¹â¤¤¡£Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþ¤è¤ê¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶òÃÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·îµë200±ß¤ÎÃË¤¬¡¢Ãå¤¤¤¿Áá¡¹¤ËÊª²Á¤Î¹â¤µ¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÅÄ¤âÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6·î27ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄ°¸¤Æ½ñ´Ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×¡½¡½¤³¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎÉÔ°Â¤¬ÅÁÀ÷¤·¤¿¤Î¤«¡¢Çß±«¤¬ÌÀ¤±¤¿º¢¤«¤é¥»¥Ä¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯7·î18Æü¤Î¼ê»æ¤ÇÈ¬±À¤ÏÀ¾ÅÄ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿É×¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÊ¡£·§ËÜ¤Î²Æ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¤â¤¦Æ¨¤²¤Ê¤¤¡×»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿È¬±À¤Î³Ð¸ç
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤òÏ¢¤ì¤Æ²Æ¤ÎµþÅÔ¤ØÎ¹¹Ô¤·¡¢¾¾¹¾¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤òÀ¾ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤Î¼ê»æ¤Ç¤â¡¢¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ï½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ê»æ¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é±®¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ê»þ´ü¤ò±Û¤¨¡¢½©¤¬Íè¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢È¬±À¤âÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£À¾ÅÄ¤Ø¤Î¼ê»æ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä´»Ò¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆ±Ç¯12·î13ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ï¤Ã¤¤êÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀè¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶òÃÔ¤«¤é¡Ö³Ð¸ç¡×¤Ø¡£¤³¤Îº¢¤ò¶¤Ë¡¢À¾ÅÄ¤Ø¤Î¼ê»æ¤«¤é·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤°¤ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿º¢¡¢¥»¥Ä¤Î¤ªÊ¢¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤¿¡£
1893Ç¯2·î19ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄ°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÈ¬±À¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÃ²¤Â³¤±¤¿ÃË¤¬¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°ì¸À¤Ë¡¢È¬±À¤Î³Ð¸ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤è¤¦¤È¡¢µëÎÁ¤¬²¼¤¬¤í¤¦¤È¡¢¤â¤¦Æ¨¤²¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿ÃË¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¢£¡ÖÍÜ»ÒÆþ¤ê¡×¤Þ¤ÇÄ¹ÃËÃÂÀ¸¤«¤é2Ç¯°Ê¾å
¤½¤·¤Æ11·î¡¢°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤«¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±½ã¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£È¬±À¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¾ÅÄ¤Ë¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Ç¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¶â¤òÃù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤Ë¶òÃÔ¤ò½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²æ¤¬»Ò¤Î´é¤ò¸«¤Æ°ìÈÕÃæµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤ó¤À¤À¤í¤¦¤«¡£¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤¬¡¢È¬±À¤ËË¡Î§¾å¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤Þ¤¿°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬¾®Àô²È¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¡¢Àµ¼°¤Ë¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1896Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡£°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¼Â¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¢²½¤Î¼êÂ³¤¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Åìµþ¤ä²£ÉÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÅÔ»Ô¤Ê¤é¡¢Ìò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬È¬±À¤¿¤Á¤Ï·§ËÜ½»¤Þ¤¤¡¢¤·¤«¤â¾®Àô²È¤Î¸ÍÀÒ¤Ï¾¾¹¾¤Ë¤¢¤ë¡£Ã´Åö¤ÎÌò¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¼êÂ³¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÅÏÃ¤¹¤é¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£½ñÎà¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÍ¹ÊØ¤Ç¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤Ó¤Ë²¿½µ´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£
¢£È¬±À¡Ö¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ÎÆñÂê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£µ¢²½¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ÔÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¢²½¤¬Â»¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£1895Ç¯7·î25ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄ°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À²¤ÊÆ¤È¤ÎÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¼£³°Ë¡¸¢¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÈ¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤½¤Î½â¤ò¼«¤é¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µëÎÁ¤òÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êµ¢²½¤È¤ÏÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬²¿¤â¤Ê¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾õ¶·¤òÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£Â»¤ò¾µÃÎ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤È°ìÍº¤Î¤¿¤á¤ËÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÈÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¡É¤¬È¬±À¤òÆ°¤«¤·¤¿¤«
¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ¬±À¤ÏÊÌ¤ËÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤¿É×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ã±¤ËÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ò¤·Â³¤±¤¿ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì¯¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»¶ºâ¤·¡¢µ¢²½¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤òÍÜ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥Ä¤È°ìÍº¤Î¤¿¤á¤ËÂ»¤ÊÁªÂò¤òºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁª¤ó¤À¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤ò¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
È¬±À¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÌ·½â¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë