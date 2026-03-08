この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系ユーチューバーのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第７話ドラマ考察 儀堂は生きている第２弾！ヒント３つ！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。第6話で命を落としたとされる儀堂歩（鈴木亮平）について、その生存の可能性を示す「3つのヒント」を提示し、最終回に向けた大胆な考察を展開している。



動画の冒頭でトケル氏は、第6話で冬橋（永瀬廉）によって殺害された儀堂の最期を振り返る。妻の麻友（黒木メイサ）を何よりも大切に想い、身を挺して守ろうとした彼の姿に感情移入しかけた視聴者も多い中での悲劇的な結末であった。

しかし、トケル氏は「儀堂が生きている」という可能性を追求し、その根拠となる3つのヒントを挙げる。



1つ目は、儀堂が殺害される現場に居合わせた一香（戸田恵梨香）の反応である。自分がその立場になっていたかもしれない極限状況にもかかわらず、儀堂がとどめの銃撃を受ける場面でも冷たい目で見つめるだけで、その後の態度も「あまりにも普通」であった。トケル氏は、この不自然なほどの冷静さが、何らかの裏があることを示唆しているのではないかと指摘する。



2つ目は、番組プロデューサーがインタビューで語った「最終回で大きなサプライズを用意している」という発言だ。物語の結末に関する重大なヒントであり、これが儀堂の生存という衝撃的な展開を指している可能性は十分にあるとトケル氏は分析する。



そして3つ目の最も強力なヒントとして、儀堂を山中に埋めた後、早瀬（鈴木亮平）が自宅まで送ってもらった車のナンバープレートを挙げる。そのナンバーは「5632」であり、トケル氏は「“殺さず”とも読むことができる」と解説。これは制作側が仕掛けた巧妙な暗号であり、「儀堂が死んでいないことを表しているのではないか」と強く主張した。



さらに、儀堂の妻・麻友の行動にも言及。何者かに拉致され、衣服まで着替えさせられたにもかかわらず警察に通報していない点や、早瀬から儀堂の死を示唆された際に涙を見せなかった点を挙げ、彼女が儀堂の生存を知っている、あるいは一香らと繋がっている可能性も示唆した。トケル氏は、これらの伏線から「儀堂が生きている」という希望を捨てきれないと語り、動画を締めくくっている。