◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド第２戦の韓国戦（東京ドーム）に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連発となる本塁打を放った。１点を追う３回１死走者なしの２打席目に、先発右腕のコ・ヨンピョから同点ソロを放った。カウント１―１からカーブを右中間席に運んだ。ベンチでは３回３失点だった花巻東の先輩・菊池とハグを交わした。

またしてもアーチを描いた。前日６日の台湾戦（東京ドーム）では２回１死満塁の２打席目に右翼へ先制の満塁本塁打。チームを１３―０の７回コールド勝ちに導いた。４打数３安打５打点の大暴れ。試合後のヒーローインタビューでは「本当に素晴らしいチームと連戦が続くので、みんなまずは家に早く帰ってたくさん寝てあしたに備えたいなと思います。本当に厳しい戦い続くと思いますけど、ファンの人とチーム一丸となって球場全体で盛り上げていただければ励みになるので、よろしくお願いします」と声高らかだった。

ＷＢＣでは、２３年にも１次ラウンドのオーストラリア戦（東京ドーム）で本塁打を放っており、３発目。侍ジャパンではＷＢＣで過去に中田、筒香が通算３本塁打を放っているが、大谷も日本人最多に肩を並べた。

米アリゾナ州グレンデールのキャンプではライブＢＰ（実戦形式の練習）で１０打席に立ったが、安打性の当たりは２本のみで柵越えはなし。唯一出場した２１日（日本時間２２日）のオープン戦の敵地・エンゼルス戦でも３打数１安打で、３年ぶりにオープン戦初戦に本塁打が出なかった。帰国後は２、３日に強化試合の阪神、オリックス戦（ともに京セラドーム）に出場したが、２試合合計で５打数無安打。調子が上がっていない感じもあったが、ＷＢＣが幕を開ければ２戦連発と早くも絶好調の域に入ってきた。

この日の試合前には２試合連続でフリー打撃を行った大谷。２６スイングで柵越えは５本のみだったが、打球の角度をつけて高く打ち上げるようなスイングを繰り返し、右翼席上部のビジョンを超える推定飛距離１５０メートルの特大弾もあった。

その後、３番の鈴木誠也が逆転のソロ、４番の吉田正尚もソロ本塁打を放ち、韓国を突き放した。

この試合では初回に先発した菊池が３失点。１回裏に大谷が四球を選んで出塁し、１死二塁から鈴木が２ランを放って１点差に迫っていた。

◆大谷の侍ジャパンでの本塁打 初アーチは日本ハム時代の１６年１１月１２日、強化試合・オランダ戦（東京ドーム）。２３年のＷＢＣ前には強化試合の阪神戦（京セラドーム）で２打席連続弾を放った。２３年ＷＢＣではオーストラリア戦の１本のみ。２６年初戦の台湾戦では満弾を放った。ＷＢＣでは３本目、強化試合を含めると６本目。