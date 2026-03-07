NY株式6日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　47550.35（-404.39　-0.84%）
ナスダック　　　22500.39（-248.60　-1.09%）
CME日経平均先物　54340（大証終比：-1390　-2.56%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10284.75（-129.19　-1.24%）
独DAX　 23591.03（-224.72　-0.94%）
仏CAC40　 7993.49（-52.31　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.556（-0.020）
10年債　 　4.134（-0.002）
30年債　 　4.759（+0.006）
期待インフレ率　 　2.353（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.860（+0.019）
英　国　　4.627（+0.085）
カナダ　　3.392（+0.042）
豪　州　　4.843（+0.045）
日　本　　2.165（+0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝91.15（+10.14　+12.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5171.10（+92.40　+1.82%）

ビットコイン（ドル）
68132.81（-3009.20　-4.23%）
（円建・参考値）
1075万6808円（-475092　-4.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ