ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は４０４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 47550.35（-404.39 -0.84%）
ナスダック 22500.39（-248.60 -1.09%）
CME日経平均先物 54340（大証終比：-1390 -2.56%）
欧州株式6日終値
英FT100 10284.75（-129.19 -1.24%）
独DAX 23591.03（-224.72 -0.94%）
仏CAC40 7993.49（-52.31 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.556（-0.020）
10年債 4.134（-0.002）
30年債 4.759（+0.006）
期待インフレ率 2.353（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.860（+0.019）
英 国 4.627（+0.085）
カナダ 3.392（+0.042）
豪 州 4.843（+0.045）
日 本 2.165（+0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝91.15（+10.14 +12.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5171.10（+92.40 +1.82%）
ビットコイン（ドル）
68132.81（-3009.20 -4.23%）
（円建・参考値）
1075万6808円（-475092 -4.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
