「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）

阪神が甲子園での今年最初の試合となるオープン戦・ソフトバンク戦に臨み、５−０で勝利した。先発した村上頌樹投手（２７）は、３回２安打４奪三振無失点の投球を披露。平日のデーゲームにもかかわらず、２万１３９２人が集まった本拠地を沸かせた。先発予定の巨人との開幕戦（２７日・東京ド）に向け、調整は順調だ。

アウトを奪うたび、本拠地の熱気が高まっていく。２年連続の大役に向け、視界は極めて良好。村上が今年初となる甲子園のマウンドで、３回２安打無失点と文句なしの内容を示した。２月２７日の開幕投手公表以降、初実戦。「やっぱり、しっかり投げていかないといけない思いはあった。まず、ゼロに抑えられたのは良かった」と自身に合格点を与えた。

初回は２死から連打で一、三塁とされるも、正木を直球で空振り三振。二、三回はサクサクと片付け、２イニング連続の三者凡退で相手を寄せ付けなかった。前回２月２２日・ヤクルト戦（浦添）は、２回無安打無失点。最速は球場表示で１４０キロ台前半から中盤だったが、この日は１４８キロとギアを上げてきた。

その中でチェンジアップを有効活用した。三回１死。ツーシーム気味の軌道で変化させながら柳町の体勢を崩し、二ゴロに料理した。続く柳田にはカウント２−２からチェンジアップを選択。フォークのように低めへストンと落として、バットに空を切らせた。いずれも球速は１３７キロと、一般的なチェンジアップより速い。緩急と落差を備えた変化球を自在に操って、若鷹軍団を翻弄（ほんろう）した。

ソフトバンクは昨季の日本シリーズで敗れた相手。自身は第１戦に先発して７回１失点で白星を挙げるも、１勝３敗で迎えた第５戦は救援登板で野村に決勝弾を浴びた。

この日は周東、近藤が不在。「全員そろった状態ではないので何とも言えないが、その中でもヒリヒリした試合ができたと思う」と本番さながらの空気を肌で感じた。加えて「いい打者なので、三振を取れたのは自信になる」と、柳田を２打席連続三振に斬った点を収穫と捉えた。

投球を見つめた藤川監督も「精度が高いボールが投げられていたと思います。球速もきっちり上がってきていますから、非常に順調かなと思います」と信頼を寄せた。

右腕は初めてバッテリーを組んだ嶋村の印象について「面白い配球するなと思った」と新鮮味も感じた。「たくさんお客さんが入ってくれて、応援してくれていた。開幕で勝てるように、またがんばっていきたい」と村上。力強い足取りで、３週間後の本番へと挑む。