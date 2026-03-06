この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「足が３本しかないカニに魚を近づけると…」を公開しました。動画では、ガサガサ（川遊び）中に保護された、足の大部分を欠損したサワガニが、懸命にエサを食べる様子が紹介されています。

投稿者が紹介したのは、人差し指の爪ほどの大きさの小さなサワガニです。通常、サワガニはハサミを含めて10本の足を持っていますが、この個体はわずか3本しか足が残っていません。ハサミも失っており、一見すると瀕死の状態にも見えますが、投稿者は「脱皮して回復を待つ」として、観察しやすい透明なケースに引っ越しさせました。足が滑らないよう鉢底ネットを敷き、隠れ家となる石を配置するなど、丁寧なケアが行われます。

準備が整うと、エサとして冷凍保存していた小魚「カダヤシ」が与えられました。カダヤシは特定外来生物であり、投稿者が駆除目的で捕獲し持ち帰ったものです。ハサミを持たないこのカニは、通常のカニのようにエサを掴んで口に運ぶことができません。しかし、ピンセットで魚を近づけられると、なんと直接口（顎脚）で魚に食らいつきました。自分と同じくらいの大きさの魚を、器用に押さえ込みながら頭からバリバリと食べ進めていきます。

その食欲は凄まじく、3時間後には骨も内臓も残さずきれいに完食してしまいました。さらに2匹目の魚にも手を出すほどの活力を見せつけます。投稿者は、小さな体に秘められたこの驚異的な生命力に感嘆しつつ、「うまく回復してほしい」とエールを送りました。傷ついた生き物が懸命に生きようとする姿は、見る者に命の強さを感じさせる貴重な記録となっています。

