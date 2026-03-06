ザギトワの顔に“異変”　美容専門家が指摘した疾患…「もちろん喜んで力になりますよ」

ザギトワの顔の異変について、専門家が見解を述べた(C)Getty Images

2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワが顔のトラブルを訴えた問題で、ロシアメディア『Sport24』が美容専門家であるタチアナ・エゴロワ氏の見解を紹介した。

ザギトワは、自身のテレグラムチャンネルに動画を投稿して「顔の毛細血管が切れてしまったんです。これ、どうすればいいか誰か教えてくれませんか？美容の専門家の方、ぜひ連絡をください。民間療法も大歓迎です。とにかく、効果があるものをお願いします」と切実な訴えをしていた。

エゴロワ氏はこれを受け「おそらく彼女は『酒さ（しゅさ）』という疾患を抱えている可能性があります」と述べ、酒さは消化器系の問題と併発するケースがあるという。

ただ、同氏は「これについては何の問題もありません。すべて順調に改善しています。私たちが治療した患者は皆、長期にわたる寛解状態にあります。これは非常に一般的な病気です」と説明し、「もしアリーナが私たちのところへ相談に来てくれるなら、もちろん喜んで力になりますよ」と語ったという。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]