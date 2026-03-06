Image: Kyle Barr / Gizmodo US

遡ること2024年11月、約12万円のハイエンド版PlayStation 5 Proが登場したわけですが、世界をざわつかせるほどではありませんでした。今のご時世、GPUコア数の増加やクロック速度が向上したとて、ゲーム体験は大きく変わるものではありません。

しかしながら、アップスケーリングソフトウェアこそが、ハイエンド版の醍醐味として、ゲームをより快適に、美しくプレイできるようになる鍵になるかもしれません。

ソニーは、PS5 Proのアップスケーラー「PSSR（PlayStation Spectral Super Resolution）」を新バージョンにアップデート（通称PSSR 2.0）、３月から順次展開されていきます。

このアップスケーラーというのは、低解像度でレンダリングされたフレームを取り込み、それを高解像度で描画されたかのように見えるように強化する技術です。

『バイオハザード レクイエム（Resident Evil Requiem）』の発売に関するPlayStation Blogの投稿で、PlayStationのハードウェア責任者である マーク・サーニー氏 は、更新されたPSSRは「今後数週間のうちに、PS5 Proユーザー向けに世界中で順次展開される予定だ」と述べています。3月には、「複数の既存ゲーム」で改良版の PSSR を利用できるようになります。

アップデート後は、PS5 Proのユーザーは、PSSRに対応しているゲームのシステム設定から 「Enhance PSSR Image Quality（PSSR画像品質の強化）」 をオンにすればOKです。

PSSR対象ゲームには、過去2年間に発売された多くのゲームが含まれる可能性があり、例えば『Assassin’s Creed: Shadows』『Kingdom Come Deliverance 2』『Marvel’s Spider-Man 2』『Battlefield 6』などなど。さらに今後発売予定の 『007: First Light』などの新作ゲームも、PSSRの強化に対応する予定です。

PS5 Proで動く『バイオハザード レクイエム』は、めちゃくちゃいい感じ

現在、通常のPS5とPS5 Pro版の『バイオハザード レクイエム』の最も詳しい比較検証は、Digital Foundryによるものですが、ソニーの最新コンソール（PS5 Pro）で動作するバージョンでは、

・レイトレーシングを有効にした状態で1080p・60Hz（60fps）モードを維持できる ・レイトレーシングをオフにすれば120fpsに到達する

といった性能を実現したとのこと。

また、強化されたライティングは、特にゲーム序盤の街のシーン等の雰囲気をがらっと変えてくれます。例えば、雨で濡れた歩道に光が反射する様子がはっきりと見えるなど、よりリアルな表現に。また、60Hzモードでは映像がよりシャープな画質になり、このモードでは強化版PSSRが使われている可能性が高そうです。

レイトレーシングをオフにした場合、PS5 Proの基本的な動作は通常のPS5とほぼ同等になります。 これまでのPS5 Pro対応ゲームでは、フレームレートが少しよくなったり、映像がわずかに強化されたりする程度でしたが、『バイオハザード レクイエム』は、家庭用ゲーム機でレイトレーシングを本格的に実現するという、PS5が当初掲げていた約束をついに果たす最初のゲームになるかもしれません。

カプコンの基盤開発支援室 室長 の伊集院勝氏もPlayStation Blogの投稿で以下のように述べています。

『バイオハザード レクイエム』は恐怖への没入感を高めるために、RE ENGINEのバージョンアップによる主人公の人物表現のクオリティ向上に力を注ぎました。 特に髪の毛や髭は一本一本ポリゴンで描画し、体の動きや風の影響に合わせてリアルに動くとともに、重なり具合によって光の透過まで実現するなど、その繊細な質感表現はご覧いただきたいポイントのひとつです。 今回バージョンアップされたPSSRでは、繊細が故にアップスケールが難しいこれらの細かいディティールや質感表現を見事に処理し、ひとつ上の次元に引き上げていると感じています。 これまでにない恐怖と映像美、それがもたらす新たなプレイフィールをぜひご体験いただければと思います。

ただしこのアップデートも、映像美・ビジュアルの忠実さを追求するゲーマー向けの機能強化であり、ほとんどの人にとっては、通常版のPlay Station 5で満足していると思います。

ただし、メモリ価格の高騰で、ゲーム機全体も値上がりしていく状況を踏まえると、約12万円のハイエンド版PS5 Proは、高価なゲーミングPCを買わなくても、安定したフレームレートと高品質な映像でゲームを楽しめる比較的現実的な選択肢なのかもしれません。