もうジェネリック・エアタグと呼ぶには失礼!? 1,000円台から手に入る紛失防止アイテム
あれ、鍵・財布どこいった…？
これ、結構な頻度でやりません？ 玄関前でバッグをごそごそ、ジャケットのポケットをごそごそ。あ、昨日のコートだったわ。みたいなやつ。
飲み屋で財布を失くしたとか、空港でスーツケースが行方不明になったとか、そういう大惨事の話ではなく、もっとしょうもない「家の中のどこかに鍵がある」「傘をどこかに置いてきた」系の、ちょっとしたストレス。
実はこれ、忘れ物防止タグ（スマートタグ）が一番効くシーンだったりするんですよね。
たとえば…
・家の鍵が「どっかのポケットにあるはずなんだけど」状態
・仕事用と普段用のバッグ、財布って今どっちだ？
・折りたたみ傘を「会社だと思う」で半信半疑のまま外出（そして敗北）
とかですね。
こういう時に、忘れ物防止タグが付けられていれば、スマホアプリから音を鳴らして即・解決。地図で位置を確認して「あ、デスクの引き出しに置いてきたわ…」とかもすぐに判明。
これら日常の「どこだ」の不安感を一瞬でクリーンにしてくれるのが、やっぱ忘れ物防止タグのいいところだなぁって。
お手ごろで便利な「ジェネリックAirTag」たち
そして今、忘れ物防止タグを推せる理由があるのです。ズバリ、安さと利便性が共に向上したところ。
サードパーティのタグが急速に充実してきて、セールを狙えば4個セットで4,000〜5,000円くらい、1個あたり1,000〜1,200円くらいで買えるものが普通に出てきています。
さらに嬉しかった進化が、iPhoneの「探す」ネットワークだけでなく、Androidの「Find Hub」ネットワークの両方に対応しているモデルも増えてきているんです（最初にペアリングしたほうで使えるしくみ）。おかげで、iPhoneユーザー、Androidユーザー問わず選べますし、スマホの乗り換えも問題なし。
登録は「アプリから一瞬」、難しさはない
設定が面倒そう、と思って手を出せていない人っていません？ でも、実際のペアリングは意外とシンプル。
iPhoneなら「探す」アプリ、Androidなら「Find Hub」アプリを開いて、タグのボタンを押すだけ。あとは画面の指示に従って名前をつければフィニッシュ。
そうですね、…全部で30秒ですかね。
専用アプリをインストールする必要もなく、スマホに最初から入っているアプリだけで使えるのも安心ポイント。
そして、一度登録してしまえば、あとは基本（電池が切れるまで）ほったらかしでOK。
鍵やバッグにつけたり、財布に入れておけば、日常の中でタグの存在を意識することはほぼないのに、常に場所を探し出せるようアップデートされるんです。便利だと思いませんか？
まだ未導入の人は、価格が落ち着いてきている今のこのタイミングで、導入しておいた方が良いと思うんですよねぇ。
いま買うべきiPhone・Android両対応のおすすめ忘れ物防止タグなんといってもUSB-C充電
UGREENのこのタグ「Finder Duo」は他のタグよりも若干ゴツいんですけど、USB-C充電式なのが強み！
USB-Cケーブルならそのへんに生えてますから（ですよね？）、専用充電ケーブルが迷子で充電できない…みたいなことが起こらないのがいいですね。
厚みがあるので、財布の中には難しいかもしれませんが、バッグパックやスーツケースに放り込んでおいたり、カラビナでくっつけておくなら問題ないかと。
執筆現在、新生活セール中にてセール価格で販売中です。
AirTagの流行りに上手いこと乗っかれるのがこれ。
AirTagとほぼ同じサイズに設計されているので、AirTag用のキーホルダーやケースが流用できるんです！ 今や百均でもAirTagアクセサリは買えますし、本体も4個セットならセールになれば1個あたり1,100円前後で買えるので、コストを抑えたい人にはとにかく刺さりますねー。
ただ、電池交換式（CR2032）なのでランニングコストはかかります、スピーカーの音もAirTagと比べると小さめかな。ここは割り切りが必要ですけど、「とにかく安くたくさんつけたい」ニーズにはドンピシャですぜ。
音だけじゃなくて「光」でも場所を教えてくれるのが「Pebblebee（ペブルビー）」のこちら。
家具の隙間に落としたり、玄関で鍵を探したりする時でも、電気をつけずに場所を特定できて、地味に効くやつですね。
弱点は、他のモデルより価格が高めなところ。とはいえ、充電式でランニングコストはかかりませんし、使い勝手の良さで選ぶなら要検討なタグです。
こちらも執筆現在、新生活セール中にてセール価格で販売中です。
上で紹介したPebblebeeのカードタイプ。極薄設計なので、財布のカード入れにそのまま滑り込ませられるのがポイント。
こちらも充電式でバッテリーは約18ヶ月持つとされていて、カードタイプの中ではバッテリー面でも優秀ですね。財布に入れておくなら、これがベストかもしれません。実は、僕もこれ採用しています。
｢探す｣が新時代へ。iPhone・Android両対応の｢探せるカード｣
こちらも執筆現在、新生活セール中にてセール価格で販売中です。
「あれどこ？」のチリツモなストレスを解消してくれる
忘れ物タグは「もしも」に備えるアイテム。
旅行の荷物を突き止めてくれるという、ピンチを救ってくれるだけでなく、日常の中での「あれ？どこだ？」という不安や手間をチリツモで解消し続けてくれます。
今、試してみるハードルは低下中。まずは1個、鍵につけてみるだけでもその便利さはすぐに実感できると思いますよ！
