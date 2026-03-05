¡ÖLINE¡×¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸!? LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î¡ÈËÉºÒ¡É¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²òÀâ
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊCBU CSR¥æ¥Ë¥Ã¥È ºÒ³²»Ù±ç¿ä¿Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î°ÂÅÄ·ò»Ö¡Ê¤ä¤¹¤À¡¦¤¿¤±¤·¡Ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÅÄ·ò»Ö¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¥ä¥Õ¡¼¤ØÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Î¿ÌºÒÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢DeNA¤ËÅ¾¿¦¡£¥²¡¼¥à¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ä¥Õ¡¼¤ØºÆÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏËÉºÒ¸ººÒ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ºÒ³²¡¦ËÉºÒ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤òÅý³ç¤¹¤ëºÒ³²»Ù±ç¿ä¿Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡©
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖYahoo! JAPAN¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëLINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡£Æ±¼Ò¤ÇºÒ³²»Ù±ç¿ä¿Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤ëÁ°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¿»þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÊ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿Í¡¢Êª¡¢¶â¡¢¾ðÊó¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ÇÈïºÒÃÏ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢LINE¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄÌ¿®¤ÎíÕíÔ¡Ê¤Õ¤¯¤½¤¦/²óÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æº®»¨¤·¤¿¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿Åö»þ¤ÎLINE¼Ò¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇLINE¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢ºûÀî¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë"ËÉºÒ"¤Î¼´
ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢»Ù±çÊª»ñ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏCSR¡Ê´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡Ë¤ÎÌÜÀþ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¼´¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈïºÒ¼Ô¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÈï³²¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÃÎ¼±¤Î·¼È¯¤È¾ðÊó¤Î¶¦Í¤Ç¤¹¡£¡ÖºÒ³²¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Çµ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢Ê¿»þ¤«¤éÃÎ¼±¤Î·¼È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÒ³²»Ù±ç¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÊ¿»þ¤ÎÈ÷¤¨¡×¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡×¡ÖºÒ³²È¯À¸»þ¤Î»Ù±ç¡×¡ÖÉüµì¡¦Éü¶½»Ù±ç¡×¤È¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ4¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤º½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬Ê¿»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¹¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡ÊÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊª»ñÅù¤òºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡Ë¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÊÈ÷ÃßÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ½çÈÖ¤Ë»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢»Ä¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¹ÔÆ°¡Ë¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡È¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¡É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤ä¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾ï¤ËºÒ³²¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤êÈïºÒ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢ºÒ³²¤´¤È¤ËÌòÎ©¤ÄËÉºÒÃÎ¼±¡¦µ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Þ¥ÛËÉºÒ¡×¤ä¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥ä¥Õ¡¼ËÉºÒÌÏ»î¡×¤Ê¤É¡¢ËÉºÒÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºûÀî¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬Îß·×7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖYahoo!ËÉºÒÂ®Êó¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎºÒ³²¤ÎÎò»Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤äÂç±«¡¢ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¾ðÊó¤â¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¹¿¿å¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢²Ð»³¾ðÊó¡¢J¥¢¥é¡¼¥È¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇÂç3¥õ½ê¤ÎÃÏÅÀ¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¤´¼«Âð¡¢¤´¼Â²È¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¡ÊÃÏ°è¤Î¡Ë¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¼«¼£ÂÎ¤È¤âºÒ³²¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¾ðÊóÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤äÈòÆñ½ê¤Î³«Àß¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬½»Ì±¤Ë¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ä¥Õ¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾å¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ1,616¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Âç±«¤Î´í¸±ÅÙÄÌÃÎ¤äÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿ºûÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´í¸±¤ÎÍ½Â¬¤ä¾ðÊó¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤â²ÈÂ²¤Î¿È¤â¼é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤ò¸«¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡²ó3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/
¡Êº¸¤«¤é¡Ë°ÂÅÄ·ò»Ö¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
°ÂÅÄ·ò»Ö¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¥ä¥Õ¡¼¤ØÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Î¿ÌºÒÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢DeNA¤ËÅ¾¿¦¡£¥²¡¼¥à¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ä¥Õ¡¼¤ØºÆÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏËÉºÒ¸ººÒ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ºÒ³²¡¦ËÉºÒ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤òÅý³ç¤¹¤ëºÒ³²»Ù±ç¿ä¿Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡©
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖYahoo! JAPAN¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëLINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡£Æ±¼Ò¤ÇºÒ³²»Ù±ç¿ä¿Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤ëÁ°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¿»þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÊ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿Í¡¢Êª¡¢¶â¡¢¾ðÊó¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ÇÈïºÒÃÏ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢LINE¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄÌ¿®¤ÎíÕíÔ¡Ê¤Õ¤¯¤½¤¦/²óÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æº®»¨¤·¤¿¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿Åö»þ¤ÎLINE¼Ò¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇLINE¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢ºûÀî¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë"ËÉºÒ"¤Î¼´
ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢»Ù±çÊª»ñ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏCSR¡Ê´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡Ë¤ÎÌÜÀþ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¼´¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈïºÒ¼Ô¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÈï³²¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÃÎ¼±¤Î·¼È¯¤È¾ðÊó¤Î¶¦Í¤Ç¤¹¡£¡ÖºÒ³²¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Çµ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢Ê¿»þ¤«¤éÃÎ¼±¤Î·¼È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÒ³²»Ù±ç¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÊ¿»þ¤ÎÈ÷¤¨¡×¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡×¡ÖºÒ³²È¯À¸»þ¤Î»Ù±ç¡×¡ÖÉüµì¡¦Éü¶½»Ù±ç¡×¤È¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ4¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤º½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬Ê¿»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¹¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡ÊÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊª»ñÅù¤òºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡Ë¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÊÈ÷ÃßÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ½çÈÖ¤Ë»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢»Ä¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¹ÔÆ°¡Ë¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡È¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¡É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤ä¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾ï¤ËºÒ³²¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤êÈïºÒ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢ºÒ³²¤´¤È¤ËÌòÎ©¤ÄËÉºÒÃÎ¼±¡¦µ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Þ¥ÛËÉºÒ¡×¤ä¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥ä¥Õ¡¼ËÉºÒÌÏ»î¡×¤Ê¤É¡¢ËÉºÒÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºûÀî¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬Îß·×7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖYahoo!ËÉºÒÂ®Êó¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎºÒ³²¤ÎÎò»Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤äÂç±«¡¢ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¾ðÊó¤â¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¹¿¿å¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢²Ð»³¾ðÊó¡¢J¥¢¥é¡¼¥È¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇÂç3¥õ½ê¤ÎÃÏÅÀ¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¤´¼«Âð¡¢¤´¼Â²È¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¡ÊÃÏ°è¤Î¡Ë¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¼«¼£ÂÎ¤È¤âºÒ³²¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¾ðÊóÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤äÈòÆñ½ê¤Î³«Àß¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬½»Ì±¤Ë¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ä¥Õ¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾å¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ1,616¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Âç±«¤Î´í¸±ÅÙÄÌÃÎ¤äÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿ºûÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´í¸±¤ÎÍ½Â¬¤ä¾ðÊó¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤â²ÈÂ²¤Î¿È¤â¼é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤ò¸«¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡²ó3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/