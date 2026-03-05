全編“犬視点”で描くユニークなホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』（原題：GOOD BOY）が７月10日(金)より公開されることが決定した。

異変に気付いたのは、人間ではなく飼い犬だった……。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる、何かに反応して吠える――そんな飼い犬の不思議な行動の先にある恐怖が描かれる。

飼い主と一緒に田舎の実家にやってきた犬のインディ。闇に潜む超常的な存在に気付いたインディは、得体の知れない邪悪な何かから飼い主を守ろうと立ち上がる。

監督を務めたのは、本作が長編デビュー作となるベン・レオンバーグ。本作はカメラワークや演出すべてが犬の目線に合わせて作られており、制作に３年もの期間を要している。

主人公（犬）のインディを演じるのは、ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリバーという犬種の８歳ほどのオスで、名前は役名と同じくインディだそう。インディは2025年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭で「最優秀犬演技賞（Howl of Fame）」を受賞したほか、2026年のアストラ映画賞では「ホラーまたはスリラー作品部門」で『ブラックフォン２』のイーサン・ホークや『トゥギャザー』のアリソン・ブリーらを退け、動物俳優として最優秀演技賞を受賞する歴史的快挙を達成している。 彼の名演にも期待大！

『GOOD BOY／グッド・ボーイ』

7月 10 日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほかにて全国公開

監督・脚本・製作:ベン・レオンバーグ

共同脚本:アレックス・キャノン

共同製作:カリ・フィッシャー

出演:インディ、シェーン・ジェンセン、ラリー・フェセンデン、アリエル・フリードマン

2025年/アメリカ/英語/73 分/5.1ch/シネスコ/カラー/原題:GOOD BOY/配給:アット・エンタテイメント

© 2025 Whats Wrong With Your Dog, LLC. All Rights Reserved. goodboymoviejp.com