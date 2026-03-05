ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが５日、外務省の公式Ｘに登場。日本とカナダの友好の架け橋として、メッセージ動画が公開された。

カナダを拠点に練習を積み、五輪の大舞台で金メダルを獲得したりくりゅうペア。外務省は公式Ｘで「３月６日のカーニー・カナダ首相及び同令夫人訪日に際し、＃ミラノ・コルティナ２０２６ 冬季オリンピック フィギュアスケートペア金メダリストの三浦璃来・木原龍一ペア（＃りくりゅうペア）がカナダでの生活や思いについてコメントを寄せてくださいました。氷上の絆は国境を越え、日本と＃カナダを繋ぐ架け橋に！」と記し、メッセージ動画を公開した。

まず自己紹介でシンクロして息ピッタリのあいさつを見せると、三浦が「私たちは７年前からカナダのオークビルを練習拠点としています。練習しているスケートリンクは明るくて雰囲気もいいので私たちの一番のお気に入りです」とコメント。続いて木原が「街並みもきれいですが、何よりオークビルに暮らすみなさまがあたたかく接してくださるので、今では自分たちの第２のホームのように感じながら毎日を過ごしています。この最高の練習環境に出会えたことで今回のオリンピックでの金メダル獲得にもつながったと思っております」と語った。

最後に三浦が「フィギュアスケート・ペアの競技普及のために、貢献していきたいと思っておりますので」と語り、木原が「引き続き、応援よろしくおねがいします」と締めの言葉。最後は２人仲良く頭を下げた。

カナダを拠点としているペアは現地でも溶け込んだ生活をしており、三浦はＭＬＢブルージェイズのユニホームを着てロジャースセンターに向かうほど。坂本花織がカナダを訪れた際には、一緒にビシェット（今季からメッツへ移籍）のユニホームを着てスタジアムを歩く様子を公開していた。